Nuria Roca: "Me pones una playa, un buen libro y un gin-tonic... y se me cura todo"

Hablamos con la periodista sobre sus planes de verano, sus proyectos para el próximo curso, la conciliación familiar y la crisis de los 50. "Soy muy partidaria de cumplir años, pero sí que te diré que los 50 pesan un poquito", confiesa.

SILVIA VÁZQUEZ

La agenda de Nuria Roca es frenética. Mientras compagina sus apariciones en televisión con sus trabajos como actriz, la presentadora ha sacado tiempo para escaparse a Málaga a disfrutar de los Atardeceres Larios, una experiencia con la que da la bienvenida al verano y en la se anima a hablarnos sobre su faceta personal y laboral.

Después de un curso intenso, ¿cómo se presenta el verano?

Después de dos años sin vacaciones me tomo un descanso, un respiro. Ahora voy a estar en Málaga unos días, luego iré una semanita más o menos en Menorca y después, la primera semana de agosto tengo función -con lo cual tampoco paro demasiado- en San Sebastián, 'La Gran Depresión' con Antonia San Juan y dirigida por Félix Sabroso. Y luego lo que se vaya terciando... Descansar, desconectar y disfrutar un poquito.

Ahora que asistes como embajadora a los Atardeceres Larios, ¿cuál es tu sueño de una tarde de verano?

Pues una tarde perfecta de verano para mí puede ser estar como esta: rodeada de buena gente, buena compañía, buena música en directo, un atardecer de fondo, un gin-tonic de Larios 12 y una ciudad como Málaga. Ese es uno de los planes perfectos que voy a tener este verano.

Todos tenemos algún recuerdo especial ligado a un atardecer en concreto. ¿Cuál es el tuyo?

Los atardeceres más especiales que he vivido han sido los últimos años en Menorca. Mi hermana vive allí, por lo que hemos pasado muchos veranos en Menorca, y los atardeceres allí son maravillosos.

Con todo lo que has viajado, ¿dónde has visto la mejor puesta de sol de tu vida?

Pues va a sonar un poco peliculero, pero es verdad que yo la mejor puesta de sol que he visto en mi vida la he visto en África, en Tanzania, concretamente en el Ngorongoro.

Hay una frase de Karen Blixen, la autora de 'Memorias de África', que dice: "La cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar". ¿Compartes esa creencia en el poder curativo de la playa o eres más de desahogarte con el deporte y el llanto?

Yo soy más de desahogarme con la playa. A mí me pones una playa, un atardecer, una tumbona, un buen libro y un gin-tonic y pues oye... me parece una forma de curarlo todo.

En estos momentos, ¿qué motivos tienes para brindar (con tu copa de Larios 12)?

Yo ahora mismo brindaría por muchas cosas maravillosas. La primera de todas que este año vamos a poder vivir un verano entre comillas, normal. Tenemos todos muchas ganas de olvidarnos del tiempo de pandemia; no podemos descuidar que tenemos que estar pendientes y utilizar mascarilla siempre que se pueda y demás, pero sí que vamos a recuperar un poco la normalidad en el verano.

Acabas de estrenar década, ¿existe de verdad la crisis de los 50?

Yo soy muy partidaria de cumplir años. No me importa en absoluto, ni decir la edad, ni cumplir años, pero sí que te diré que pasados un par de meses desde que he cumplido los 50 pesan un poquito porque el número es gordo y tienes que ser consciente de que vas cumpliendo años y de que eres mayor. Es maravilloso, pero es una realidad.

Eres presentadora y periodista en 'La Roca', tertuliana en 'El Hormiguero', actriz de televisión en 'Madres', actriz de teatro en 'La gran depresión', prescriptora de estilo en Instagram… ¿con cuál de estas facetas te identificas más? ¿Cuál es la que más disfrutas?

Yo soy una persona, por regla general, muy disfrutona de la vida y del trabajo, que forma parte de la vida; y disfruto mucho en todo de forma diferente. Disfruto como una enana con 'La Roca', las 4 horas y media de directo, e incluso el día de antes, preparándolo y estando todo el día pendiente de la actualidad y leyendo las noticias y preparando la escaleta. 'El Hormiguero' es una familia maravillosa y la experiencia en 'Madres' ha sido espectacular. Me gustaría repetir de nuevo, ¡cómo no! Y a pesar de que tengo muchas ganas de tener vacaciones, también estoy deseando ir al teatro con 'La Gran Depresión' en San Sebastián; la verdad es que ha sido un viaje personal y profesional maravilloso. Y en Instagram pues me divierto muchísimo... El día que deje de divertirme prescribiendo y mostrando un poco mi día a día, dejaré de hacerlo. Pero me identifico con todo lo que hago. Todo lo que hago siempre intento hacerlo desde la verdad. Y en ese sentido creo que todo lo que hago va conmigo.

Tras media vida apareciendo en televisión, se ha escrito mucho sobre ti. ¿Sientes presión por ese escrutinio constante del público y los medios?

No mucho porque yo creo que tú tienes que ser tú con todas tus consecuencias y olvidarte un poco de lo que piensen los demás. Sí que es verdad que no puedes obviar que también estás pendiente de lo que se escribe de ti y de lo que se dice, pero te tiene que resbalar bastante y tienes que tener las espaldas muy anchas, sobre todo en este momento del periodismo que vivimos, donde solamente importa un titular y la noticia no tiene sentido ni siquiera. El 'clickbait' nos está matando; la información carece de rigor en muchos casos y creo que hay que seguir luchando contra ello. Yo hago mi vida y me da exactamente igual lo que se diga, pero sí que estás pendiente e intentas, en la medida de lo posible, luchar contra la falsedad.

A parte de tu faceta profesional, tu vida personal también genera mucho interés. ¿Cómo llevas los titulares que se escriben sobre tu matrimonio?

Pues los llevo muy bien porque la mayoría son positivos y porque tampoco hay nada negativo. Pero, como te decía, hay muchas veces que lo único que interesa es un titular llamativo para entrar en una noticia y que conste como que ha sido leída para aumentar los ingresos en publicidad; no tiene mayor interés ni trascendencia. Mientras todos seamos conscientes de ello pues vamos bien. El periodismo va mal, pero nosotros bien.

Como madre y mujer trabajadora, ¿qué nos puedes decir de la conciliación?

Aquí te puedo decir como madre y mujer trabajadora, y como padre y como padre trabajador, que nosotros como familia no hacemos distinción alguna, tenemos las mismas responsabilidades y competencias, y los niños sobre todo tienen las mismas referencias tanto de su madre como de su padre. Hoy en día no es fácil conciliar, y en este trabajo que tiene poco de rutinario, pues es también difícil. Entonces nosotros nos organizamos con ayuda en casa, sino sería un poco imposible.

El mundo se divide entre quienes empiezan el año en enero y quienes lo empiezan en septiembre. ¿En qué grupo estás?

Ay, pues yo estoy en el grupo de los que empieza el año en septiembre. Me encanta esa sensación de curso nuevo, de asistir a la escuela, de abrir cuadernos, de oler a goma de nata para borrar, al estuche, al carpesano... Me gusta mucho pensar que en septiembre tienes todo el curso por delante para tener las mejores intenciones. La Navidad me gusta mucho, pero es una continuidad; septiembre para mí es cuando empieza lo bueno.

¿Y qué proyectos tienes para este nuevo curso?

Arrancaremos la nueva temporada de 'La Roca', continuaremos en 'El Hormiguero', con el teatro y con todos los proyectos que hay encima de la mesa y todo lo que vaya surgiendo. También hay muchos proyectos de publicidad muy muy interesantes que me van a hacer viajar. Voy a ir a Los Ángeles a rodar cosas que aún no puedo contar y en Nueva York también. Y bueno… disfrutando, trabajando y conciliando.