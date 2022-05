Las mejores series que llegan en mayo a Netflix, HBO, Disney+, Prime Video, Movistar+...

Del regreso de 'Stranger Things', a la secuela de 'Cómo conocí a vuestra madre', en versión 'padre'. Anota los estrenos que llegan este mes de mayo.

Clara Hernández

¡Atención, amantes de las series! Este mes de mayo de 2022 está repleto de estrenos y regresos muy, muy esperados. Además de 'Stranger Things', que volverá a Netflix con su temporada cuarta, hay buenas noticias para los fans de la saga 'Star Wars', que podrán ver al fin el 'spin off' dedicado a 'Obi-Wan Kenobi' en Disney +.

Asimismo, hay series de estreno de calado en HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar+...

Mira, entre todas las novedades, las que no te puedes perder:

HARRY PALMER: EL EXPEDIENTE IPCRESS

Cuándo y dónde: 2 de mayo, en Movistar+

Por qué verla: Es una producción de espionaje 'cool' y de 'alta costura' (y ya sabes lo que esto nos gusta) ambientada en los 60. Constituye una adaptación televisiva del espía británico de las novelas de Len Deighton que popularizó Michael Caine. Está protagonizado por Joe Cole (Peaky Blinders), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) y Tom Hollander (Taboo).

BIENVENIDOS A EDÉN

Cuándo y dónde: 6 de mayo, en Netflix

Por qué verla: ¿Eres feliz?, comienza preguntando la nueva serie generacional de Netflix, en la que encontramos rostros como los Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Ana Mena o Berta Vázquez. Narra la historia de cuatro jóvenes atractivos y muy activos en las redes sociales que son invitados a una fiesta en una isla secreta. Hay misterio, thriller, sorpresas, romance… En resumen, un cóctel con el que no aburrirse.

THE STAIRCASE

Cuándo y dónde: 6 de mayo, HBO Max

Por qué verla: Posee un reparto plagado de estrellas. Además de Colin Firth y Toni Colette, esta serie basada en la historia real de la familia Peterson incluye a Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, DAne DeHaan, Olivia DeJonge o Rosemarie DeWitt, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Odessa Young… Basada en una historia real, explora la vida de Michael Peterson, su extensa familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa.

THE WILDS (2ª temporada)

Cuándo y dónde: 6 de mayo, Amazon Prime Video.

Por qué verla: En la primera temporada, vimos cómo un grupo de jóvenes luchaba por su supervivencia en una isla desierta. Y nos conquistaron con sus personalidades alejadas de clichés. Ahora, la segunda temporada aumenta el dramatismo y mantiene la intriga con la introducción de nuevos personajes en este curioso experimento.

CÓMO CONOCÍA A TU PADRE

Cuándo y dónde: 11 de mayo en Disney +

Por qué verla: Es la secuela de la mítica serie 'Cómo conocí a vuestra madre', lo que justifica que sea una de las producciones más esperadas de la parrilla. Su protagonista es Hilary Duff que interpreta a Sophie, quien contará a su hijo cómo conoció a su padre. Las críticas que ha recibido son muy diversas: unos han aplaudido este “spin off amable”, mientras para otros no logra llegar al nivel de la primera entrega.

CONVERSACIONES ENTRE AMIGOS

Cuándo y dónde: 15 de mayo, HBO Max

Por qué verla: Tras el éxito de 'Normal people', basada en una novela de la escritora Sally Rooney, llega otra serie inspirada en otra de sus obras superventas. Parte de la amistad de dos amigas que se irá fracturando cuando ambas conocen a la pareja formada por una exitosa novelista y su marido.

LA MUJER DEL VIAJERO DEL TIEMPO

Cuándo y dónde: 16 mayo, HBO Max

Por qué verla: Es la gran apuesta de drama romántico de HBO para mayo, y una "intricanda y mágica" historia de amor, la presentan. Está basada en la novela homónima de Audrey Niffenegger y narra la historia de Clare y su marido Henry, que por un desorden genético tiene la posibilidad de viajar en el tiempo de forma impredecible.

NIGHT SKY

Cuándo y dónde: 20 de mayo, Amazon Prime Video

Por qué verla: Protagonizada por los oscarizados Sissy Spacek (The Old Man and The Gun) y J.K. Simmons (Being the Ricardos) , constituye una atractiva propuesta para los amantes de la ciencia ficción y los misterios del espacio y el tiempo. Sus protagonistas son una pareja que hace años descubrió una habitación escondida en su patio trasero que inexplicablemente conduce a un extraño planeta desierto.

STRANGER THINGS (4ª temporada)

Cuándo y dónde: 27 de mayo en Netflix

Por qué verla: Con más de 65 premios a sus espaldas y audiencias millonarias, el gran éxito de Netflix vuelve a la plataforma con nuevas incorporaciones. Entre los nuevos rostros figuran Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen o Grace Van Dien, entre otros. Seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles.

OBI-WAN KENOBI

Cuándo y dónde: 27 de mayo en Disney +

Por qué verla: La nueva serie de 'Star Wars', que tanto se ha hecho esperar (en un momento se anunció, incluso, su cancelación) abordará a uno de los personajes más seguidos de la mítica saga, el caballero jedi Obi-Wan Kenobi, justo antes de convertirse en el mentor de Luke Skywalker. Por cierto, Darth Vader aparecerá en la nueva producción.

