Aunque aún no ha terminado 2022, estas son las ficciones del año que, además de por los usuarios, han sido aclamadas (casi) unánimamente por la crítica con 8 puntos sobre 10, o más.

Clara Hernández

¿Buscas serie (actual) pero no sabes por cuál decantarte? Te ofrecemos un listado con las 9 mejores ficciones estrenadas en 2022 que han sido consideradas, hasta la fecha, como las mejores por diferentes críticos especializados (y, por lo general, han encontrado también el apoyo incondicional de los usuarios).

¿Has oído hablar de Abbot Elementary, de ..¿ Si no lo has hecho, hay que ponerle remedio. Te contamos en qué consisten, la puntuación recibida por los expertos y dónde verla:

BETTER CALL SAUL (Nota media: 8,8)

Dónde verla: Netflix, Movistar+

Puntuación de los expertos: 8,9 (IMDb), 98% (Rotten Tomatoes) y 7,8% (Filmaffinity España). Además, al 93% de los usuarios que la vieron, les gustó, según Google.

De qué va: El spin off sobre el abogado buscavidas, más loco y fracasado, de 'Breaking bad' ha ido ganando en reputación y seguidores. Ahora, justo cuando se despide para siempre tras emitir 6 temporadas, son muchos los medios que hablan del "final de una era". Tanto si la has comenzado ya a verla como si no, no te la puedes perder.

HEARTSTOPPER (Nota media: 8,7)

Dónde verla: Netflix

Puntuación de los expertos: 8,7 (IMDb), 100% (Rotten Tomatoes), 7,6 (Filmaffinity España). Además, al 98% de lo usuarios le ha gustado, según Google.

De qué va: Adolescentes con un pie dentro y otro fuera del armario. Cuando el dulce Charlie conoce a Nick, un amante del rugby, estos dos alumnos de secundaria descubren que su improbable amistad se está convirtiendo rápidamente en un romance inesperado. Pura luminosidad.

SEPARACIÓN (Nota media: 8,7)

Dónde verla: Apple TV

Puntuación de los expertos: 8,7 (IMDb), 97% (Rotten Tomatoes), 7,9 (Filmaffinity España). Además, al 94% de los usuarios les ha gustado esta serie, según Google.

De qué va: Producida por Ben Stiller, esta ficción muestra a un equipo de oficinistas dirigidos por Mark cuyos recuerdos se han separado quirúrgicamente entre los de su trabajo y los de su vida personal. Cuando un misterioso colega aparece fuera del trabajo, empieza un viaje para descubrir la verdad sobre sus empleos.

PACHINKO (Nota media: 8,5)

Dónde verla: Apple TV

Puntuación de los expertos: 8,4 (IMDb), 97% (Rotten Tomatoes) y 7,5 (Filmafinity España). Además, al 95% de los usuarios que la vieron, les gustó, según Google.

De qué va: Basada en la novela superventas de Min Jin Lee que figura en la lista de The New York Times, esta saga dramática relata los sueños y esperanzas de una familia coreana de inmigrantes que abandona su patria en una lucha acérrima por prosperar. Sus fans coinciden en describirla como "emocionante".

VEINTICINCO, VEINTIUNO (Nota media: 8,5)

Dónde verla: Netflix

Puntuación de los expertos: 8,7 (IMDb), 95% (Rotten Tomatoes) y 7,5 (FilmAffinity España). Además, al 96% de los usuarios le ha gustado, según Google.

De qué va: En una época en la que los sueños parecen inalcanzables, una joven esgrimista persigue sus ambiciones y conoce a un chico trabajador que quiere reconstruir su vida.

ESTO TE VA A DOLER (Nota media: 8,4)

Dónde verla: Movistar+

Puntuación de los expertos: 8,4 (IMDb), 95% (Rotten Tomatoes) y 7,4 (Filmaffinity España). Al 90% de los usuarios que la han visto les ha gustado, señala Google.

De qué va: Protagonizada por Ben Whishaw, ganador de un Emmy, un Globo de Oro y un BAFTA por 'Un escándalo muy inglés', protagoniza esta serie sobre un médico residente en su frenético día a día. Según The Times, el "ritmo, guion e interpretación" de la ficción son "brillantes".

STRANGER THINGS 4ª (Nota media: 8,4)

Dónde verla: Netflix

Puntuación de los expertos: 8,7 (IMDb), 91% (Rotten Tomatoes) y 7,6 (Filmaffinity España). Además, al 96% de los usuarios le ha gustado la serie, según Google.

De qué va: Si no has visto las tres temporadas anteriores, ya tienes deberes extra. En esta cuarta temporada, han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. La pandilla de amigos se separa por primera vez, y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas en el instituto. En esta época surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, todo un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés.

COLEGIO ABBOTT (Nota media: 8,2)

Dónde verla: Disney +

Puntuación de los expertos: 8,2 sobre 10 (IMDb), 98% (Tomatometer de Rotten Tomatoes) y 6,6 sobre 10 (Filmaffinity España). Además, al 91% de los usuarios le ha gustado, según Google.

De qué va: Además de figurar entre las series más vistas en su país de origen, EE UU, cuenta con 6 nominaciones a los Emmy, entre ellas mejor comedia y actriz. Está protagonizada y ha sido creada por Quinta Brunson, quien interpreta a Janine, una profesora de un colegio público en Filadelfia. A través de ella, y con formato de falso documental, se muestran los problemas educativos en estos centros.

KOTARO VIVE SOLO (Nota media: 8)

Dónde verla: Netflix

Puntuación de los expertos: 8,4 (IMDb), 83% (Rotten Tomatoes), 7,3 (Filmaffinity España). Además, al 97% de los usuarios le gustó la serie, según Google.

De qué va: Se trata de un anime basado en el manga de humor de Mami Tsumura, el manga considerado "el más conmovedor de Japón" que ha logrado vender más de 1,4 millones de ejemplares. Gira en torno a un niño de 4 años que vive solo en los Apartamentos Shimizu.

¿Buscas una película? Mira las consideradas mejores de 2021: