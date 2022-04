Los mejores planes de la semana: danza, un concierto sostenible, un festival ultrachic...

Planazos para disfrutar a tope de este fin de semana (del 29 de abril al 1 de mayo) y más allá

Clara Hernández

Exposiciones, citas para amantes de la moda y la decoración mezcladas con gastronomía; festivales y música en directo entre árboles... Recogemos 7 planes imperdibles para un fin de semana (el del 29 de abril al 1 de mayo) que será especial y más largo en algunas comunidades, y soleado y primaveral en prácticamente todas. Atención, porque algunos de esos planes también se extienden a lo largo de toda la semana.

Apunta:

FESTIVAL MADBLUE (en Madrid)

Cuándo y dónde: Parque Enrique Tierno Galván (Madrid), 30 de abril y 1 de mayo

Por qué ir: Se trata de un festival sostenible y melómano con actividades culturales, deportivas y gastronómicas. Además de la carrera popular 'Run for the Earth by Nationale Nederlanden' y de charlas de la mano de reconocidos chefs, destaca su propuesta musical del domingo por la tarde. Actuarán Izal, Depedro, Elefantes, Miguel Ríos, Los Enemigos, Anni B Sweet, Andrés Suárez, Kiko Veneno, Kora, Lori Meyers, Miss Caffeina y Varry Brava. Más información en su página web.

Precio: 32 euros.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA (en Barcelona)

Cuándo y dónde: 29 de abril, en varias zonas de Barcelona.

Por qué ir: Para celebrar el Día Internacional de la Danza, que vuelve a las calles después de dos años recluido en casa por la pandemia, la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña y sus coreógrafos Toni Mira (ganador del Premio Nacional de Danza 2010), Silvia Batet o Miquel Barcelona celebrarán distintos actos de baile al aire libre en los barrios de Sant Andre, Hort-Guinardó i Sants (puedes encontrar más información aquí).

Precio: gratuito.

II EDICIÓN DE POP UP ART (en Madrid)

Cuándo y dónde: A partir del 3 de mayo y hasta el 15 de mayo, en Madrid.

Por qué ir: Esta feria de arte es una oportunidad para descubrir propuestas nacionales e internacionales de escultura, pintura y fotografía. Entre los participantes (hay 20 en total) figuran la galería Gaudí, con obras de Vicente Roscubas, José Luis Resino o Alejandro Hermann; la galería Helarea, con el arte geométrico de Anita Suárez de Lezo; la galería de Bálgoma, dedicada al mundo de las antigüedades, el arte y el interiorismo, etc.

Más información la página web de Pop up chic.

CASA DECOR (en Madrid)

Cuándo y dónde: Hasta el 22 de mayo, en Madrid.

Por qué ir: Casa Decor cumple 30 años y lo hace, como es habitual, reuniendo en un edificio histórico del barrio Salamanca de Madrid las tendencias en decoración e interiorismo que están y vendrán. Lenguajes curvilíneos, siluetas orgánicas, materiales naturales, artesanía, sostenibilidad, guiños futuristas, salitas pensadas para sentir la arena, dormitorios en los que desansar con la sensación de estar "sobre las nubes al atardecer"... Un paseo entre proyectos increíbles firmados por nombres como Virginia Gash de VG Living (responsable del Espacio Culmia), Mayice Studio Conceptual (en el Espacio LZF Lamps) o Tomás Alías (en el Espacio Artesanía de Castilla la Mancha. Mira las mejores fotos de la muestra aquí.

Precio: Desde 20 euros.

JARDÍN CERVEZAS ALHAMBRA, (en Barcelona)

Cuándo y dónde: Hasta el 29 de mayo en Casa Rius (Barcelona)

Por qué ir: El Jardín Cervezas Alhambra acaba de aterrizar en Barcelona con una potente programación de actividades culturales, gastronómicas y musicales, y muchas posibilidades de convertirse en uno de los lugares de referencia del tardeo de la ciudad. Hará catas de cerveza, experiencias gastronómicas exclusivas, talleres de artesanía (ilustración, acuarela botánica...) , conciertos acústicos íntimos, sesiones de DJ... Jaguayano, Carmen Boza, Vicente Navarro, Gulu Cortés (El niño de la hipoteca), Gabriel Ríos, Viri-ginie o Muerdo son algunos de los artistas protagonizan el apartado musical. Más información en su página web.

Precio: Gratuito.

DE CINE: D'A FILM FESTIVAL (en Barcelona)

Cuándo y dónde: Hasta el 8 de mayo, en varios cines y centros culturales de Barcelona.

Por qué ir: La calidad de sus propuestas lo están convirtiendo en una de las citas cinematográficas más interesantes de Cataluña. Tras dos años, vuelve a la presencialidad y los aforos normalizados, aunque también podrá seguirse online. Entre las 127 películas programadas, figura 'Alcarràs' de Carla Simón, o lo último de Terence Davies, Joanna Hogg, Hong Sang-soo, Miguel Gomes, Mia Hansen-Love o Apichatpong Weerasethakul. También participarán nuevos talentos. Más información en su página web.

Precio entradas: a partir de 5 euros.

