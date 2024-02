La madre de Kylian Mbappé, odiada en el fútbol, la verdadera artífice de su éxito

En la actualidad, no le perdonan que sea ella la que está poniendo trabas a que su hijo forme parte del Real Madrid, pues si no fuera porque ella quiere 60 millones de euros de prima de fichaje, se comenta que el París Saint-Germain y Real Madrid pactarían un traspaso por 200 millones. Aunque sabe que el sueño de su hijo siempre ha sido jugar en el Real Madrid, hasta la fecha siempre ha hecho lo posible para que el jugador no salga de París. Por cierto: tendremos que ver si el Real Madrid no le guarda rencor por haberles puesto la zancadilla hace dos años para fortalecer el papel de su hijo en el PSG a la hora de plantearse una nueva fase en su carrera. Esto ha molestado a muchos, que se han echado las manos a la cabeza al ver cómo una mujer que no es agente profesional ha sabido aprovecharse de dos de los clubs más importantes. Al parecer, no hace falta ir a Barbieland para ver cómo las mujeres toman las riendas...