Leonardo DiCaprio será el líder de una secta en su próximo proyecto

Sabrá lo que se siente al ponerse en la piel del responsable del suicidio colectivo de 918 personas, de las cuales 304 eran niños.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si conoces algo de la historia de las sectas más famosas del mundo, seguro que has oído hablar del Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo. Esta comunidad, creada en Indianápolis en 1955 poco a poco fue volviéndose más y más oscura, hasta que su creador, Jim Jones, fue responsable de su terrible desenlace en 1978: un suicidio colectivo de 918 personas, de las cuales 304 eran niños.

¿Y qué tiene todo esto que ver con Leonardo DiCaprio? Te estarás preguntando. Pues resulta que su nuevo proyecto consistirá en interpretar a Jones, el líder de esta secta, y contar la historia de esta tragedia que dio la vuelta al mundo.

No es la primera vez que la historia de esta secta llega a la gran pantalla, pues ya cuando solo había pasado un año de aquello se estrenó una película llamada 'Guayana, el crimen del siglo' con Stuart Whitman de protagonista. En 1980 esta historia dio el salto a la televisión con el estreno de 'La tragedia de Guyana' con Powers Boothe en el papel del líder de la secta. Sin embargo, son muchas las series y películas de terror que han incluido al personaje del reverendo Jim Jones entre su reparto, como 'The Sacrament' (2013), 'El Velo' (2016) o 'The Jonestown Haunting' (2020), y hasta la serie 'American Horror Story', en la que Evan Peters le interpretó en el séptimo episodio de la novena temporada.

Además, Di Caprio no solo será en encargado de interpretar al protagonista de la cinta, sino que será también su productor, junto a Jennifer Davisson, para Metro Goldwyn Mayer a través de su compañía, Appian Way.

Parece ser que el actor le ha cogido el gustillo a esto de meterse en la piel de personajes reales, pues en los próximos meses podremos verle interpretando, además de a Jim Jones, al que fuera presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en el filme 'Roosevelt', y al Dr. H.H. Holmes, uno de los primeros asesinos en serie de los que se tiene constancia, en la película 'The Devil in the White City'.

Por suerte, no tendremos que esperar a esos estrenos para ver al actor, ya que antes podremos disfrutar de su próxima película 'No mires arriba', una comedia apocalíptica en la que comparte protagonismo con Jennifer Lawrence y Meryl Streep y que llegará a Netflix el próximo 24 de diciembre.