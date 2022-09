La artista cordobesa nos habla de su colaboración con Melendi, de amores prohibidos, de su nuevo disco o de lo que significa haber nacido en un barrio de exclusión social.

Clara Hernández

India Martínez habla con suavidad al otro lado del teléfono sobre las pasiones prohibidas contenidas en 'Si ella supiera', la canción que ha grabado junto a Melendi y que explora el tema de la infidelidad. Se trata del primer single del que será su próximo trabajo, un disco inspirado en los poemas del libro que la artista cordobesa escribió en 2021 —'Verdades a medias'— y en cuyos créditos Melendi vuelve a aparecer en categoría de coproductor. "Pensamos que íbamos a hacer solo un tema e hicimos el disco entero", ha declarado India Martinez, con nombre de pila Jenifer Yessica Martínez, nacida en 1985 en uno de los barrios que encabezan el ránking de los más pobres de España.

Hablamos con la artista de flamenco, proyectos, relaciones amorosas, concursos musicales y de lo caros que pueden ser los sueños en los barrios desfavorecidos.

Dicen las estadísticas que las infidelidades amorosas, de las que hablas en tu tema con Melendi, 'Si ella supiera', han aumentado mucho en los últimos años. ¿Los límites de las relaciones están cambiando?

Las relaciones duran menos y se ha roto ese concepto de matrimonio para toda la vida. Estoy de acuerdo en que si algo no funciona, no tenemos que quedarnos atados a ello solo porque la sociedad nos lo imponga, ¡solo tenemos una vida! Por otra parte, creo que hay que intentar seguir conservando el romanticismo, el amor y el respeto. Pero somos humanos. Esta canción está dedicada a esos amores prohibidos y a lo que despiertan en nosotros, y con los que nos podemos sentir identificados porque quizá los hayamos vivido, los estamos viviendo o nos gustaría vivirlos.

¿Alguna vez has sentido la erótica de lo prohibido?

Sí, alguna vez. Por qué no, claro.

En tu vida, quién puede más, ¿la razón o el corazón?

En la mía, creo que el corazón. A veces la cabeza se impone y te dice que es lo que debes o no debes hacer pero si nos dejamos llevar por el corazón vamos a ser mucho más felices, más auténticos y más fieles a nosotros mismos.

"No soy tan perfecta", cantas en 'Todo no es casualidad'. ¿Qué te falta?

Estoy en un constante aprendizaje, en evolución. Cada cosa que nos pasa en la vida nos hace sentir de una manera o de otra, y es bueno no sentirnos con el vaso lleno porque si no, nos vamos a perder muchas cosas.

Vienes del polígono, dijiste en 'La Resistencia'. ¿Poligonera, y a mucha honra?

Hombre, por supuesto. ¡Cómo no! Nací en un barrio superhumilde de Córdoba (Palmeras), con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Por una parte, nacer en un lugar tan humilde y tan auténtico te hace tener unos valores. Por otra parte, hace que te pongan etiquetas. Si ese 'poligonera' se utiliza como algo negativo, te repercute. El pertenecer a un barrio con riesgo de exclusión social te excluye como persona, te resta oportunidades y te cuesta todo diez veces más. Hay muchos niños y niñas que nacen en barrios así y solo por eso no pueden acabar sus estudios. Y hay gente que por eso te mira como si fueras menos.

¿A ti te ha ocurrido?

Ya no, pero cuando era más pequeña o adolescente sí sentí el rechazo. Luego eso te hace más fuerte. En la sociedad tenemos muchos prejuicios y hay que luchar contra ellos constantemente y superar barreras.

¿Y qué valores da crecer en un barrio con exclusión social?

El valor de la igualdad, de la familia, de la unión. El valorar el tiempo y los momentos bonitos; el no sentir que teniendo una casa, un coche, un trabajo en el que ganes mucho dinero… lo tienes todo, porque no es así. Se puede sentir que con lo justo para vivir también lo tienes todo, eso lo sabes cuando no has tenido nada. Y eso te da tranquilidad porque sabes que menos que eso no vas a tener ya. Mi padre, además, me enseñó a no mirar a nadie por encima del hombro, ni por debajo. Siempre me ha dicho que todos con los que iba a tratar, ya fueran personas de la alta sociedad o gente sin nada, eran iguales y merecían el mismo tiempo, las mismas palabras y el mismo respeto. A lo mejor a los niños de la alta sociedad no les enseñan que los que tienen menos son iguales que tú. No lo sé porque no me he criado allí pero a veces por cómo nos han mirado, he sentido que no.

¿El flamenco vive una segunda juventud?

El flamenco es eterno y no es ni joven ni viejo. No necesita estar agarrada a ninguna moda. El flamenco siempre está dentro de mí y a veces sale y a veces se queda guardado, es como los sentimientos, como los secretos, como las cosas que llevamos en nuestro ADN.

Empezaste muy de niña en concursos. ¿Cómo se vive tan joven los fracasos y los éxitos?

Es difícil para los niños. Yo he pasado por ahí y alguna vez me da un poquito de cosa ver a algún niño. Intento transmitir el mensaje de que no es una competición con nadie más que con uno mismo, que debe servir para dar lo mejor de sí y que hay que aprovecharlo como un escaparate, para ganar experiencia y tablas para el escenario; que nadie se lo lleve a un fracaso personal. A veces es complicado que un niño lo gestione y por eso tienen que estar los padres apoyándole y preparándole muy bien, explicándole que nada es un error ni un fracaso, que todo forma parte del camino y que pasar por esas fases es el éxito. Si después de pasar por todas las fases está intacto y sigue con ilusión, es que lo ha superado.

Estamos deseando escuchar el nuevo disco.

Llegará muy pronto. 'Si ella supiera' es el primer single. El disco va a ser como una explosión de verdad. Es de sentimientos, de historias pero con las experiencias ya vividas y con una forma muy directa de contar las cosas. Siempre me guardo algo por como soy como persona pero en este disco he sido muy canalla.

¿En qué sentido?

Cuento las cosas tal y cómo se me han pasado por la cabeza, no he buscado una palabra bonita, ni perfecta, sino que me he dejado llevar por la frescura. No le he dado muchas vueltas a las cosas sino que estas han salido con esa profundidad sin enmascarar mucho pero curradas al mismo tiempo. El próximo single, que estará dedicado a la mujer, aparecen términos como 'perra' y...

En las letras cantadas hoy por mujeres encontramos algunos 'perras' y 'bitches'. ¿En qué consiste esa revolución?

Esta es una canción para la mujer, defendiendo que ha de hacer lo que desea sin tener que estar sometida a los juicios y a lo que quieren los demás porque si no sigues lo que quieres, te ponen una etiqueta. Es hacer lo que una decida.

Te cuidas mucho físicamente, vemos en tu Instagram. En tu caso, ¿hacerlo es casi trabajo?

Entreno en el gimnasio. Si algún día no puedo ir, al día siguiente entreno el doble. Pero no me siento una esclava de ello, ni mucho menos. Quiero sentirme bien y estar fuerte.