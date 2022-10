Antonio Carmona: "El éxito huele a una cosa que no dura: se va, como un chasquido"

El músico flamenco se ha convertido en 'nariz' de los Oscar del Perfume, los premios que otorga la Academia del Perfume, y prepara proyectos musicales. Hablamos con el artista sobre sentidos, sentimientos y sensaciones.

Antonio Carmona —miembro de una de las sagas de flamenco más importantes de España ('Los Habichuela'), antigua alma de Ketama, artista audaz y ondulante, y propietario de una nariz alunada— se ha convertido en 2022 en 'nariz' (o perfumista) de los conocidos 'Oscar del Perfume', es decir, los galardones que otorga anualmente la Fundación Academia del Perfume a las mejores fragancias del año.

A través de un vídeo de humor en el que Antonio Carmona participa en un experimento para que el metaverso tenga olor (el cual puedes ver más abajo), este nuevo embajador de los aromas y eterno creativo musical nos mete en un mundo que huele a madera (la de los cajones y las guitarras) y que comparte con su profesión notas de entrada, salida, corazón, órganos (el nombre de la estancia donde se preparan las colonias) y más...

Hablamos con el músico sobre proyectos, vida, aromas, C. Tangana, Rosalía y más.

Con el coronavirus, mucha gente perdió olfato y se dio cuenta de lo importante que es identificar olores. ¿Damos importancia a las cosas cuando las perdemos?

Perder el olfato sería como quitar parte de su música a la vida. Cuando entras en una cocina huele a gloria bendita; el olor de la higuera me recuerda a mi madre y la madera y el barniz, a mis tíos, que hacían guitarras flamencas. Una fiesta flamenca también huele a madera y a arte y a flores.

Y el éxito, ¿a qué huele?

El éxito huele a una cosa que no dura, se va, como un chasquido. El que tal vez se queda es el de tu primer éxito, por el que tanto has luchado. A mí el éxito me llegó cuando ya tenía casi 30 años y había empezado en la música con 12 o 13 años. Pasaron 18 y de eso sí me acuerdo.

Fuiste uno de los pioneros del 'nuevo flamenco', lo que te valió críticas y aplausos. ¿El no tener miedo te ha mantenido?

Hay que ser valiente para hacer la música que hicimos, igual que a la hora de hacer un perfume: tienes las herramientas y el secreto es cómo mezclar. En esa época, los años 80 y 90, agarré el pop, la música latina, un poco de rock (por ahí todavía estaba Antonio Flores)... La fusión es lo que te da tu personalidad. Pero no todo el rato estás haciendo la misma composición: vas quitando una cosa, vas poniendo otra... hasta que le llega el público.

Ahora, ¿cuál es el desafío?

La música ha cambiado muchísimo. Antes se vendían discos y ahora hay plataformas y todo es digital. Es un mundo que tienes que conocer. Nosotros empezábamos con un clip y ese clip es el que mandaba el tiempo y luego, una melodía y luego, un puente... Luego, cuando tratas de hacer música diferente, te expones pero yo no soy repetitivo, me han parido para hacer nuevas todo el rato. Pero la música siempre hace que me transporte y me hace sentirme vivo cada día.

En ese mundo digital, Rosalía se sube al escenario sin músicos. ¿Imperdonable o innovador?

Son propuestas más minimalistas y visuales, tienen otra visión de la música. Creo que a Rosalía no le hacen falta tampoco muchos músicos ni muchas cosas más. Y seguro que cambia al año que viene y hace todo lo contrario, que eso es lo bueno que tiene la música.

¿Eso es lo que también hace C. Tangana y por eso te uniste a él en 'Me maten'?

C. Tangana tiene un olfato para los éxitos alucinante, sabe mezclarse muy bien con aromas más añejos como Toquinho, que es un aroma viejo y antiguo, y en cambio él es superjoven pero transporta y mezcla ese tipo de música. A mí me vino a buscar a mi casa y me dijo: "Quiero que hagamos un tema". Empezamos a hablar sobre que ahora nos ponen alfombra roja y antes no nos dejaban entrar ni en las discotecas, y empezamos a escribir por ahí. C. Tangana es un tipo que se sabe reinventar y rodear muy bien de artistas como, también, Jorge Drexler, con mucha solera.

Eres miembro de una gran saga de artistas. En muchas familias, cuando un hijo o hija dice que quiere ser artista, los padres se echan las manos a la cabeza; en la tuya, ¿el disgusto sería que dijeran que quieren ser abogado o economista?

Al revés. Yo mandé a mis hijas a estudiar al extranjero para que no se metieran por obligación en la música. Sin embargo, a los cuatro años, cuando volvieron, ya venían con disco, con 14 o 20 temas escritos... Creo que tienen mucho 'habichuelismo' por dentro. Cuando vienes de una familia donde la música viene de lejos, está tan arraigada, es difícil salir de ahí. Ya mi bisabuelo tocaba la guitarra con cuerdas hechas con tripas de cerdo.

Que la saga tenga continuidad, entonces, ¿es un orgullo o una preocupación?

Eso me da alegría y me da inquietud, porque en estas profesiones se sube y se baja todo el rato. A mí me ha costado mucho y el primer éxito que tuve olía a gloria bendita pero luego, al cabo de los años, no era lo mismo, el público y mi cabeza habían cambiado. Haciendo música diferente a lo que había hecho anteriormente me exponía mucho más pero yo no soy repetitivo, me han parido para hacer cosas nuevas todo el rato. Al flamenco hay que refrescarlo porque es una música muy añeja y todavía tiene muchas cosas con las que mezclarse.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, con música japonesa o con música escocesa. Ya se ha mezclado con música latina, con pop, jazz, rap... pero todavía le queda mucho. Sobre todo me encanta que esté en su estado puro, como un abanico, y que luego haya otra gente que con un contrabajo, una guitarra eléctrica e instrumentación actual hagan una bulería.

Eres gitano. ¿El dinero o la fama rompen barreras y quita prejuicios?

Intentamos que se borren. Cuando tienes dinero la gente te mira de otra manera y la pobreza te visualiza de otra. Muchas veces hasta me miran de otra forma porque soy famoso, entre comillas. Cuando voy a Granada, voy a los sitios donde vive mi familia, que son gente bastante pobre y no tienen muchos medios. Actualmente tengo un proyecto de música gitana del mundo que pretende dar a conocer la cultura gitana, acercarla a la gente para que no lo vea solo como algo de música o de delincuencia. La gitana es una cultural muy arraigada y quiero que se vean sus costumbres, no solo la música: es su comida, los rasgos, la lengua romaní...

El humor protagoniza el vídeo que has grabado con la Academia del Perfume (sobre estas líneas). ¿También protagoniza tu vida?

Es muy importante el poder reírse y tener ese punto de sentido del humor que acerca muchísimo a la gente. De esta campaña también me gusta la idea de acercar la música y los olores: me parece impresionante porque entre ambos hay muchas sinergias: los olores evocan al igual que una melodía, algo que te puede transportar a tu padre o tu madre, a tu infancia, a un primer beso... Nuestro trabajo en la música está hecho de acordes, de ritmo, de ver dónde va una batería o un piano... y a la hora de hacer un perfume hay que agarrar los aromas, saber mezclarlos bien....

"Vive la vida igual que si fuera un sueño", cantabas con Ketama. ¿Se ha convertido tu vida en ese sueño que cantabas?

Este sueño me ha llevado al mejor sitio: me ha llevado a poder compartir música maravillosa con gente como Quincy Jones, a ser telonero de Prince... y hacer cosas como está de los Premios de la Academia del Perfume, con la que me he probado unas gafas para meterme en el metaverso. Esta experiencia me ha refrescado, me ha envalentonado para hacer otras cosas y confirmar que no hay que tomarse las cosas tan en serio.

¿Qué proyectos hay en el futuro cercano y premetavérsico?

El día 4 de diciembre toco en la Sala Joy Eslava de Madrid. Además, estoy preparando un disco en directo y un disco de estudio. Y estoy con un documental. Y este miércoles estaré en los Premios de la Academia del Perfume, que me tienen intrigado.

