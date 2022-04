Día Internacional del Beso: estos son los besos que han marcado a la redacción de Woman

Este 2022 en la redacción de Woman celebramos el Día Internacional del Beso rememorando aquel beso que tanto nos marcó.

Isabel Loscertales

La mejor manera de celebrar el Día Internacional del Beso, este 13 de abril, sería besándonos. Pero, con la pandemia todavía entre nosotros, hemos decidido festejarlo echando la vista atrás (y enviándonos besos en forma de emoticono). ¿Recuerdas cómo fue tu primer beso? ¿Y ese que viste en una película y te dejó huella? ¿O aquel que señaló un antes y un después en tu vida? Estos son los besos que han marcado a la redacción de Woman.

ARANZA GARCÍA DE LA CASA. Producción.

El beso que siempre recuerdo es el de Ross y Rachel en la cafetería de Central Park. Era lo más esperado de toda la temporada de "Friends". Además, de la culminación de una amor de instituto. He visto al seria completa más de 20 veces, los diálogos los digo sola, pero cuando veo ese beso siempre, siempre me emociono.

LAURA POTRONY. Editora.

Daryl Hannah y Rutger Hauer en "Blade Runner". Roy y Pris, o cuando te planteas en qué se diferencian ellos de ti, si se supone que nos definen los sentimientos.

VIRGINIA LÁZARO. Editora gráfica.

El beso de película que más me ha marcado es uno de “Match Point”. Se lo dan Jonathan Rhys Meyers y Scarlett Johansson en el campo y mientras está diluviando. El campo, la lluvia, la pasión... lo malvado que es él.

CLARA HERNÁNDEZ. Redactora.

Con el tiempo he olvidado el argumento de la película “De aquí a la eternidad” pero lo que tengo grabado en la memoria es ese beso largo, intenso y mojado que sus protagonistas, Burt Lancaster y Deborah Kerr, compartían tumbados sobre la arena de una playa de Hawaii, sin importarles que las olas les empaparan. Tal vez porque, hasta ese momento, no había visto nunca un beso tan apasionado y desesperado.

MAYKA SÁNCHEZ. Directora.

“Desde la invención del beso ha habido cinco besos que han sido calificados como los más apasionados, los más puros. Este los superó a todos". No es esta la frase más famosa de la película “La princesa prometida” - justamente eclipsada por "Hola. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Prepárate a morir"- pero en cambio refleja el espíritu de una historia (basada en el aún más estupendo libro de William Goldman) romántica pero no cursi, inolvidable para cualquiera criado con el cine de los 80, como es mi caso. Y si en ella se dice que ese beso los superó a todos... ¿quién soy yo para dudarlo?

MYRIAM SERRANO. Redactora Jefa.

Aún recuerdo mi primer beso, en una fiesta ochentera en el garaje de la casa de unos amigos, interminable como son los de las primeras veces. Pero en un día como hoy me quedo con todos y cada uno de los besos de mi hija, ¡lo curan todo!

CARMEN RAYA. Redactora web.

El beso que más me marcó fue el de la película “La Bella Durmiente”, cuando el príncipe va a darle el beso a Aurora. ¿El motivo? La primera vez que vi esa película fue en el colegio y al ser católico las monjas pararon la cinta cuando iban a besarse y ¡no pude verlo! Real como la vida misma.

ANDREA ARABIA. Directora web.

Cuando planteamos en la redacción de Woman.es hacer un tema con los mejores besos para celebrar el Día internacional del beso me vino a la cabeza la canción de Jarabe de Palo, 'La flaca´. Escucharla o solo tararearla me hace sonreír. Es un ritmo que me sienta bien, me hace feliz y me traslada a una pista de baile de Ezcaray; a un viaje en coche con destino Vejer de la Frontera y a un brindis con mis amigas. Es, sin dudarlo, uno de mis mejores besos.

MARÍA AGUIRRE. Redactora.

Me resulta imposible quedarme con un solo beso porque son muchos los que me han marcado. Pero si hay uno que me emociona especialmente es el que mi hija mayor le da en la mano a mis abuelas cada vez que se ven. Desde hace un tiempo son, desgraciadamente, con mucha menos frecuencia y con una mascarilla de por medio, pero siguen teniendo la misma ternura y ellas, aun con su demencia, sienten el cariño de tal forma que se les ilumina la cara.

ISABEL LOSCERTALES. Responsable de Ocio y Cultura.

Han sido muchos los besos que me han marcado en la década de los ochenta, unos pocos reales e inexpertos y los más, ficticios y apasionados. ¡La de ensoñaciones románticas que nos ha inoculado el cine de los 80! Podría citar varios títulos pero me quedaré con uno de los besos de película que más nos ha hecho suspirar a las jovencitas de aquel entonces: el de “Dirty Dancing” (1987), con un Patrick Swayze y una Jennifer Grey que nos aceleraban el corazón cada vez que parecía que iban a besarse. Antes los ritmos eran otros.

FÁTIMA GARCÍA ORTIZ. Diseñadora digital.

Uno de los besos del cine reciente que más me ha marcado es el primer beso entre las protagonistas de la delicada cinta francesa 'Retrato de una mujer en llamas'. Y no solo por el beso en sí, sino por todo lo que implica ese acercamiento entre labios en el contexto de la historia. Puedes sentir la pasión escondida, el miedo, el deseo en tu piel de la misma manera que lo hacen las protagonistas.

SILVIA VÁZQUEZ. Redactora.

Como adicta a las comedias románticas, los libros de amoríos y demás cursiladas llenas de besos, elegir solo uno ha sido una misión imposible. Pero ¡cómo he disfrutado buscando los mejores besos de algunas películas y series míticas! Por eso quiero recomendar este vídeo de la youtuber Andrea Compton (si eres un poco friki y tienes tus 'momentos fan', te encantará seguirla), donde comenta los 20 mejores besos de series españolas: Teté y Guille de "Los Serrano', Sarita y Lucas en "Los Hombres de Paco", Iván y Julia en "El Internado"... ¡mi adolescente interior está 'living' con esta recopilación! Además, tiene otros vídeos con los 20 besos más tops de series ("Juego de tronos". "Euphoria"...) y de películas ("Harry Potter", "La la land", "Tres metros sobre el cielo"...). ¡Bien de amor y de 'revival' para celebrar el Dia del Beso!

NOELIA MURILLO. Redactora web.

Para mí, los mejores besos son los inesperados pero que, a su vez, se hayan estado alargando durante toda la película o la serie. Por eso, uno de mis favoritos es el que tiene lugar al final de 'El lado bueno de las cosas', la película protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, con el que ella finalmente recogió el premio Oscar a la Mejor actriz, con caída también inesperada en las escaleras del escenario de la ceremonia.

Me gusta porque él se pasa toda la película pensando en otra mujer que no es ella, cuando realmente lo mejor que le ha pasado en la vida lo tiene delante de sus ojos. Me parece algo muy humano, el hecho de insistir demasiado en una persona que prácticamente hemos perdido por pura inercia y cabezonería. No obstante, al menos, el protagonista al final sí que se da cuenta de lo que tiene... y no demasiado tarde. Todo ello, por supuesto, surgido de la química natural de sus protagonistas.