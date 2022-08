Existen millones de formas de ser una misma. Una de ellas es la literatura, como nos han demostrado autoras de la talla de Diane Di Prima o Tessa Hadley

Noelia Murillo

El verano nos ha traído infinidad de experiencias con las que hemos creado recuerdos que, probablemente, no olvidaremos jamás. También en estos días hemos podido desconectar y aprender a entender un poco más nuestro entorno, ya sea con una buena sesión de bronceado en la playa o una buena lectura. Si bien es cierto que existen infinidad de títulos que alimentan la temporada de playa y calor, no son tantos los que están enfocados concretamente al despertar liberador de las emociones.

Con esto nos referimos a que, llegados a este punto, no elegir títulos que se centren en historias reales o que puedan sucedernos a todas en algún momento de nuestras vidas sería perder una extraordinaria oportunidad. Por ello, hemos realizado una pequeña recopilación de libros escritos por autoras que cuentan historias de mujeres hartas de vivir atadas a su pasado o su presente y demuestran tener la intención por fomentar un cambio radical para afrontar su futuro.

1. 'Amor libre', de Tessa Hadley (Sexto Piso)

Tessa Hadley sitúa a los personajes de su novela en una época donde la revolución, como poco, daba vértigo. Es 1967, en pleno Verano del Amor de Estados Unidos, una conciencia que se traslada al seno de una familia británica acomodada. Phyllis, una mujer casada con un diplomático, encuentra consuelo, diversión, sexo y, en definitiva, algo diferente en quien menos se lo espera: el hijo de unos amigos. Joven, curioso, inmaduro y poco amigo de las formalidades, se convierte en su centro de atención... Hasta el punto de que abandona su familia por emprender una nueva aventura a su lado.

De la noche a la mañana abandona su casa, a sus hijos y a su marido, para hacer lo que realmente quiere, ajena a las posibles críticas de su entorno más cercano. A pesar de la evidente reticencia inicial de su círculo por haber tomado esta decisión, es precisamente lo que también les hace replantearse quién quieren ser. De ese modo, un cambio de vida individual se convierte en una transformación colectiva cuando su marido, Robert, se reencuentra también con un antiguo amor o su hija, Colette, revela su personalidad con una nueva forma de vestirse y vivir sus relaciones personales.

2. 'Chica=tonta, chica=mala, chica=débil', de Laura Sagaz (Uterzine/ Orciny Press)

Si pensamos en mujeres libres o, que al menos, lucharon porque las generaciones venideras lo fueran, no podemos pasar por alto a las denominadas Riot Grrrls. Las protagonistas de este libro, hartas de convivir con una industria musical cada vez más misógina y asfixiante, dotaron a la década de los 90 de revolución y arte performativo. Cono resultado, nacieron formaciones como Bikini Kill, L7 o Huggy Bear, que bebían directamente de otros grupos como The Runaways o The Slits.

Tratándose de un trabajo final de máster, en este ejemplar no faltan referencias a infinidad de títulos esenciales para conocer este movimiento, donde abundan afirmaciones de autoras como Susan McClary o Sara Marcus. Debido a que las Riot Grrrls impregnaban sus letras con esta furia, tampoco faltan letras de canciones que contextualicen una época de la que aún hoy se siguen teniendo referentes. Además, para acercar al lector directamente a sus protagonistas, presenta entrevistas a artistas como Lidia Damunt (Hello Cuca) y Las Odio.

3. 'Papi', de Emma Cline (Anagrama)

Emma Cline se convirtió en una autora de 'betsellers' gracias a 'Las chicas', un libro que también llegó a España editado por Anagrama y en el que se desarrollaba una historia con claros paralelismos con la estremecedora Familia Manson. También podría decirse que en esta historia se hablaba de mujeres libres y liberadas, puesto que sus protagonistas eran jóvenes y adolescentes viviendo su vida sin restricciones ni ataduras, a pesar de actuar bajo la influencia del condenado Charles Manson.

En 'Papi' la autora se pasa a relatos cortos, con un total de 10 historias que se devoran con rapidez, esperando conocer las reacciones de los personajes que las conforman. A pesar de que estas no se enfocan particularmente en mujeres (quizá el capítulo de 'Los Ángeles' sí que se ajuste a ello) sí ofrecen un vistazo del verdadero significado de la libertad sin ambiciones, tanto en las relaciones personales y familiares como en la sexualidad y la cultura.

4. 'Una curiosa historia del sexo', de Kate Lister (Capitán Swing)

En la página que da comienzo a este libro, Kate Lister anota la dedicatoria del ejemplar: "Para mi familia (¡lo siento!)". No se nos ocurre una mejor manera de arrancar un relato en el que la autora combina su característico sentido del humor sin perder el rigor científico de sus afirmaciones, donde adentra a las lectoras en universos inimaginables y totalmente verídicos. Desde la extravagancia de las primeras pruebas sexuales para detectar la impotencia masculina en el medievo hasta las prácticas sexuales más extrañas de la época de Pompeya.

Precisamente lo más sorprendente de todo es poder comprobar que antaño existía mayor libertad sexual y creativa que actualmente, ya que el arte estaba marcado por frescos o imágenes de la época victoriana con claras referencias al sexo entre personas de la misma condición, la masturbación o el placer en todos sus sentidos. Conviene mencionar que, además de tratar el tema que le da título, la autora busca acabar con algunos mitos en sus páginas, tal y como se puede comprobar, por ejemplo, en el capítulo que dedica a las leyendas relacionadas con la higiene vaginal. En definitiva, es un libro para acabar con los prejuicios y saber mucho más sobre nosotras mismas.

5. 'Memorias de una beatnik', de Diane di Prima (Las afueras)

Mucho se ha hablado de la Generación Beat, marcada por nombres como Jack Kerouac, Allen Ginsberg o William Burroughs. Sin embargo, no han sido tantas las ocasiones en las que se le ha dado su correspondiente relevancia a sus compañeras mujeres. Autoras como Joanne Kyger o Diane di Prima demostraron tener la misma voluntad de abrir sus mentes al nuevo mundo. Esa ruptura de lo convencional se conoce en esta obra de esta última desde la primera página de este libro.

Sin ningún tipo de vergüenza ni remordimiento, es capaz de introducirnos en lo más íntimo de su vida, en su forma de interactuar con otras personas en el plano sexual, convirtiendo lo provocativo en un sorprendente ejercicio de sinceridad. También dedica buena parte de sus líneas a describir cómo era la vida en la ciudad de Nueva York de finales de los años 50 y narra con detalle la explosión de diversas corrientes artísticas, donde la literatura y el jazz eran norma.