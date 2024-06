Se revela la causa de la muerte del youtuber Comicstorian (Ben Potter) a los 40 años

El percance se produjo a las 9:19 de la mañana del pasado sábado, como se desprende del informe policial. Los investigadores creen que Potter no viajaba a excesiva velocidad, y que no se encontraba bajo la influencia de alcohol o estupefacientes. Las pesquisas sobre las circunstancias del accidente, que no implicó a más vehículos, sigue su curso y tendrá que dilucidar si Potter sufrió algún tipo de contratiempo médico sobrevenido o si tuvo un mero despiste mientras conducía.