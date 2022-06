La modelo, amiga íntima de Selena Gómez, participa en la segunda temporada de 'Sólo asesinatos en el edificio' (Disney +) normalizando una relación LGTBQI+.

Ester Aguado

La inglesa nos recibe al otro lado de la pantalla: es puro nervio. Vestida con una chaqueta oversize de Kenzo y con el pelo recogido en dos moñitos, habla sin tregua y sin filtros. Enseguida nos rendimos a su frescura... algo excéntrica. La imaginamos poniendo la nota de humor en el escuadrón de chicas de Taylor Swift. No es de extrañar que, cuando Selena Gomez vio en los guiones que había que contratar a una actriz con la que mantener una historia de amor, hiciera valer su poder como productora de la serie y la empujara al proyecto. Es oro puro.

Cara confiesa que es fan del true crime, aunque antes escucharía el podcast de Louis Theroux que uno similar al de Charles, Oliver y Mabel en 'Solo asesinatos en el edificio'. Por eso, cuando quisieron contar con ella para la segunda entrega, ya disponible en Disney+, no se lo pensó dos veces y ahora asegura que ha sido el mejor trabajo de su vida. Sí, se lo ha pasado bomba rodando con su amiga.

¿Cómo surgió tu participación en la segunda temporada de la serie?

Simplemente se pusieron en contacto con mi agente... lo cual es genial. Yo era muy fan de la primera temporada y tenía muchas ganas de comedia. Creo que nunca he interpretado a nadie que no sea heterosexual... No, eso no es cierto, no... Al principio no sabía si me iba a resultar difícil o fácil, pero después pensé: "¡No, va a ser muy divertido!" Así que les dije: ¡Oh! Por favor, ¡contad conmigo! No hace falta que me pidais que cometa ningún asesinato, me encanta vuestra serie. Ser la nueva ha sido emocionante.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje, Alice?

Probablemente su tenacidad y su sentido del estilo, sí. Es un poco más chillón que el mío, utiliza muchas texturas y colores y cosas muy andróginas, así que me gusta interpretarla. Tiene mucho estilo, es simplemente genial. No me parezco demasiado a ella, solo en que es inglesa, lesbiana y algo granuja, como yo de niña, pero sus elecciones de vida son cuestionables.

¿Por qué crees que el género de misterio y asesinato se ha vuelto tan popular en los últimos años? ¿Te gusta verlo?

Probablemente porque la mayoría de los humanos somos realmente asesinos en serie. No, estoy bromeando. Es fascinante ir detrás de un misterio y descubrir las cosas por ti mismo. ¿Te refieres a la industria del cine o al misterio en general?

Ha habido un gran resurgimiento de esta temática, como 'Knives Out' y de los podcasts de 'True Crime'...

Este género es emocionante y diferente. Creo que las cosas siempre vuelven. Ya sabemos cómo funciona la historia, el estilo de los 90 está de vuelta ahora, ya sabes, las tendencias vuelven. Pero el misterio de asesinato siempre ha sido mi favorito; solía verlos constantemente de pequeña. Es divertido, ¿no? Y más cuando lo haces tú misma: intentar adivinar quién es el asesino. Yo siempre solía acertar, pero ahora las películas y series son tan buenas que nunca consigo hacerlo. Es genial especular. El 'true crime' es sorprendente también, especialmente teniendo en cuenta la psicología que hay detrás...

Esta serie, 'Sólo asesinatos en el edificio', también trata de distintas generaciones, de acercarse y aprender unos de otros... ¿De qué persona de tu vida aprendiste algo importante?

Mientras crecía, todos mis amigos eran mucho mayores que yo. Supongo que es porque he tenido hermanas mayores, pero centrarse demasiado en la edad arruina muchas cosas buenas. Lo mejor de la vida es que la edad es un número y eso es obviamente importante, pero también lo es tu espíritu. Recuerdo que hace mucho tiempo trabajé con una persona que era mucho más mayor, tenía 90 años y, lamentablemente, falleció. Fue un encuentro muy breve, pero lo que dijo de mí es que al principio no le gustaba -me encanta la honestidad de la gente mayor, porque te dicen cómo se sienten-. Y, al final, me confesó: "He llegado a quererte tanto, porque me has tratado como si tuviera tu edad". Me sorprendió mucho. Yo le contaba chismes y ella decía: "Hace mucho tiempo que alguien no me habla así". No sé, hay algo muy especial en las relaciones que la gente no espera. Y también, creo que las generaciones mayores te orientan mucho y las jóvenes, nos dan mil vueltas. Los niños de hoy en día están mucho más adaptados emocionalmente que nosotros.

Selena y tú sois amigas en la vida real. ¿La relación entre los personales de Alice y Mabel se basó en esa amistad? ¿Es cierto que ambas os tatuasteis una gran luna?

No es una luna, es una rosa de color rosa. Es preciosa, la hicieron nuestros dos tatuadores, que son amigos nuestros. He tenido la suerte de trabajar con Selena antes, pero esto es algo diferente. He disfrutado muchísimo. Estar con alguien que te importa y de quién eres amiga es muy divertido. La hermandad es lo más importante para mí. Creo que realmente necesitaba todos los modelos femeninos que he tenido en mi vida. Ella siempre me ha apoyado en muchas cosas, y yo también. Que las mujeres trabajen juntas es una de las cosas más poderosas del mundo. La hermandad masculina es muy, muy fuerte, así que necesitamos una hermandad femenina fuerte que la acompañe. Ha sido mágico porque he podido ver lo profesional y lo buena que es Selena en su trabajo, lo divertida que es. Y me ha permitido pasar tiempo con ella, lo que ha sido genial porque siempre estamos ocupadas y nunca tenemos mucho tiempo para vernos. Estar juntas todos los días fue lo mejor del mundo. No quiero hacer spoilers, pero sorprenderá.

Has estado recientemente en Praga. ¿Qué te pareció la ciudad?

Pasé cuatro años en Praga, así que conozco la ciudad muy bien. Me encanta la cultura, los edificios, la arquitectura. También me encantan los 'scape roomse, de los que hay muchos, pero también me ha llegado a gustar mucho la comida. A veces soy rara con la comida, pero al final, simplemente me adapto y me empiezan a gustar cosas que nunca había probado...

¿Tienes alguna escena, episodio o personaje favorito de alguna de las dos temporadas?

Obviamente, yo soy mi personaje favorito de la temporada 2, no, estoy bromeando (risas). Creo que la relación entre los tres es lo que más me gusta. Mabel es un poco displicente y piensa que son molestos y aun así se quieren mucho al final. Es lo que más me gusta. Mi momento favorito de esta segunda... es tan difícil de elegir... pero probablemente es uno de los momentos finales, así que no puedo decirte cuál es y entenderás por qué cuando lo veas.

Pronto cumplirás 30 años. ¿Qué balance harías de tu vida y tu carrera? ¿Alguna crisis?

La verdad es que no... Quizás surja después de cumplir los 30. Estoy muy emocionada por cumplirlos. Sé que probablemente ese día estaré como: "¡Espera un momento, tengo 30 años!", pero yo ya digo que tengo 30 años. Lo llevo haciendo desde hace seis meses. Me encanta que, cuanto más mayor me he hecho ,menos me ha importado lo que piense la gente y creo que eso era un problema para mí, la verdad. He sido dura conmigo misma toda mi vida y ahora que soy mayor, no me importa tanto. Me importan más, en muchos sentidos, las cosas que son importantes, pero me importan menos las que no lo son, así que eso debería ser lo más importante. Me siento muy cómoda en mi piel.

Los papeles que eliges suelen ser un reto. ¿Qué te atrajo de éste y cómo eliges tus papeles hoy en día?

Bueno, soy una gran fan de trabajar con todo el mundo en esta serie, todos son increíbles. Además, hacer una comedia es algo que creo que es la mejor medicina para el mundo, y también es curioso cómo la comedia es, para mí, el género más necesario pero el menos respetado. Elijo los proyectos por una especie de intuición, no es algo a lo que preste mucha atención, pero hay algunos que me entusiasman mucho y que quizás a otras personas de mi equipo no (risas). Es algo que experimento. También hay un mensaje que siempre quiero conseguir trasmitir. No quiero hacer una película sólo para trabajar, quiero asegurarme de que tiene algún tipo de propósito.

Si he entendido bien... el hecho de que tu personaje no sea heterosexual hace que te guste más. ¿Qué opinas de la inclusión del amor en las series de televisión?

¿He dicho eso? Bueno, quiero decir, por supuesto que es algo bueno, pero no necesariamente hizo que me gustara más. Es muy bonito tener representación y enfoque LGTBQI+, y que no sea el argumento principal, porque entonces se convierte en una parte normal de la vida, es mucho más natural e integrado. Muchas veces los programas son inclusivos, pero no lo hacen bien. A veces se hace demasiado hincapié en ello. Creo que es importante. Estoy muy orgullosa de poder representar a la comunidad.

¿Y el objetivo? Dijiste que los programas de televisión deben tener un propósito para que quieras estar en ellos. ¿Cuál es el propósito de este programa para ti?

Hacer reír a la gente y también representar a la comunidad.

¿Cree que la televisión moderna ofrece papeles más desafiantes y complejos para las mujeres y tienes algún personaje favorito que quieras interpretar algún día?

Creo que se ofrece más a las mujeres, sin duda. Están saliendo muchas series estupendas y, sin duda, hay muchas más escritoras y guionistas y es lo más importante. Sobre los personajes que me gustaría interpretar... todavía no lo sé. Nunca he podido decidirme. Sólo quiero seguir interpretando papeles, quiero seguir a lo grande y seguir adelante.

Esta serie trata sobre los podcasts. ¿Los escuchas? ¿Cuál es tu favorito?

Me encanta Louis Theroux, me encanta escucharlo cuando voy en el coche. Habla con los invitados de forma profunda e interesante, y consigue entrevistas únicas. Me encanta su voz, hay algo muy tranquilizador en ella. Lena Dunham hizo uno estupendo llamado 'Women of The Hour' sobre las mujeres locas. Me encantan las mujeres que la sociedad considera locas, aunque en realidad no lo estén. Es genial. Cualquier podcast que me ponga ligeramente a dormir y me calme, me encantará.