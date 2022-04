Los Backstreet boys vienen a España: cuándo y dónde serán los conciertos

Volverás a tu adolescencia por unas horas para gritar a todo pulmón aquello de "Everybooooodyyyyy, yeeeeah!".

Julia García

Ve desempolvando tu discman porque es hora de que empiecen a sonar en él las canciones que tanto escuchaste una y otra vez durante tu adolescencia. Si nos hemos animado a retomar las tendencias de las décadas de los 90 y los 2000 en lo que a moda se refiere, ¿por qué no hacerlo también con la música? Los Backstreet Boys así lo creen y por eso han decidido volver a darlo todo en una gira mundial que promete parada en Madrid y Barcelona.

Será el próximo 4 de octubre cuando Nick, Brian, AJ, Kevin y Howie se den cita en el Wizink Center de Madrid y el día 6 de ese mismo mes en el Palau Sant Jordi de Barcelona para hacernos bailar y cantar como no hacíamos desde que en el 2019 recalaron en nuestro país tras la publicación de su último álbum de estudio que funcionó muy bien en ventas y obtuvo incluso nominación a un Premio Grammy.

Ahora, tres años después de aquello, la exitosa boyband estadounidense ha anunciado por sorpresa nuevas fechas europeas incluidas dentro de la segunda parte de esta gira DNA World Tour que incluyen, además de España, paradas en Alemania, Portugal y Reino Unido, y que comenzará en el Coliseo del Caesar Palace de Las Vegas el próximo 8 de abril.

Las entradas para estas actuaciones en suelo nacional se pondrán a la venta a partir del viernes 8 de abril a las 10 de la mañana a través de Livenation aunque antes hay dos preventas, una que ya está activa para los miembros de su club de fans Backstreet Army, y otra que arrancará el día 7 para todos aquellos usuarios registrado en la web oficial de la promotora.

Según cuenta la información que han remitido a los medios de comunicación, parte de los ingresos obtenidos con la venta de entradas se destinará a ACNUR para mejorar las condiciones de las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares en Ucrania por la invasión de Rusia.

Intérpretes de grandes himnos del pop como I want it that way, Everybody o Quit playing games, Backstreet Boys han vendido a lo largo de su carrera más de 135 millones de copias de su discografía y han realizado al mismo tiempo diferentes proyectos en solitario cada uno de los miembros.