La que se avecina: estos son los personajes de la nueva temporada

La serie regresa muy pronto a la televisión con los rostros de siempre, algunas bajas y nuevas incorporaciones al desternillante edificio de Montepinar.

Julia García

Nuevos capítulos, nuevo edificio y nuevos personajes. 'La que se avecina' regresará en 2022 para seguir haciendo reír a su fiel legión de seguidores pero de un modo completamente renovado. El pasado mes de enero se estrenaba en Amazon Prime Video la 12ª temporada de esta ficción que cierra de este modo una etapa de más de trece años.

De momento hay hermetismo total con respecto al nuevo rumbo de la serie aunque todo parece indicar que la mayoría de los actores estarán presentes también por lo que pueden respirar tranquilos quienes quieran seguir las aventuras de Antonio Recio (Jordi Sánchez), Amador Rivas (Pablo Chiapella), Enrique Pastor (José Luis Gil), Maite Figueroa (Eva Isanta) y Nines Chacón (Cristina Medina), entre otros.

La duda que surge ahora es (¡Alerta, spoiler!) dónde volverán a sucederse todas las tramas teniendo en cuenta que el final de la serie marca la salida del mítico edificio de Montepinar. El personaje de Coque (Nacho Guerreros) ya nos daba una pista entonces en el último episodio: "Una cosilla que se me vienen a la mente, y si tanto nos queremos... ¿por qué no seguimos viviendo juntos? He visto un edificio que se vende en el centro. Lo iban a hacer oficinas, pero, con la crisis, lo pararon. Está un poco hecho polvo, habría que hacerle alguna reformilla".

Un soplo de aire fresco para la que será la 13ª temporada de la que es una de las series más exitosas de la pequeña pantalla en nuestro país la cual, por cierto, en nada podrá verse también en Telecinco ya que aún no se habían emitido los últimos episodios de la anterior entrega en abierto.

"¡Se acaba la espera! Tu serie favorita regresa a Telecinco y lo hace con un estreno por todo lo alto. Próximamente podrás volver a reír con las locas aventuras de Amador, Mayte, Antonio, Enrique... La comunidad de vecinos que más nos gusta regresa a nuestras pantallas y lo hace en Telecinco. ¡Prepárate para un estreno de infarto!", reza uno de los mensajes que la cadena de Mediaset ha compartido en sus redes sociales con un pequeño teaser de lo que espera en los capítulos finales para quienes aún no hayan podido disfrutar de ellos.

Todo apunta a que nuevos episodios estarán disponibles el año que viene en exclusiva en Amazon Prime Video junto al resto de capítulos, mientras que los de su predecesora, 'Aquí no hay quien viva', se pueden visualizar en Netflix desde hace unas semanas cuando, coincidiendo con la mayoría de edad de la serie, aterrizaban en la plataforma para delicias de sus miles de seguidores.