Pese a ser una grande de Hollywood, se muestra tan natural, espontánea y reivindicativa que desarma. Estrena la espectacular y misteriosa “Muerte en el Nilo”, una vía para no tomarse a sí misma demasiado en serio.

Ester Aguado

Su voz grave pero cariñosa nos recibe al otro lado del teléfono. Nos pide disculpas por no hablar español y, al despedirse, nos desea mucha suerte en la lucha de España contra la pandemia. Esos pequeños detalles son los que definen a esta mujer cabal que adora ser la anónima madre de cuatro hijos (el mayor, Stephen, transgénero y gran activista LGTBI) y que coge al vuelo cualquier trazo de humor para quitarle importancia a su vida. A sus 64 años y después de 35 años en la industria del cine, Annette sigue siendo una gran desconocida en Hollywood. Y eso que tiene varios elementos que podrían situarla entre las más comentadas y perseguidas: una carrera exitosa (ha sido nominada cuatro veces al Oscar), una gran familia y un matrimonio con otro de los nombres más poderosos del cine, Warren Beatty.

“Muerte en el Nilo” es la novela de Agatha Christie más inquietante y peligrosa, ¿por qué dijo sí a rodarla?

Es una historia maravillosa, y aún lo es más la forma en la que Kenneth Branagh y Michael Green han transformado el guión original, introduciendo nuevos personajes y dando unos giros divertidos e intrigantes. Me tocó muy adentro cuando la leí y me emocionó que me llamaran para encarnar a Euphemia. Ken es tan encantador... que no lo dudé, siempre que encajara con mi agenda. Nos hizo reír tanto en el rodaje, que a menudo parecíamos niños y él, el único adulto.

¿Qué tiene de especial esta película para que quien ya haya leído el libro (y su final), escrito en 1937, se anime a verla?

Bueno, han introducido a dos mujeres negras con papeles increíbles, llenos de profundidad, humor y fiereza. También el mío es un personaje nuevo... Y, aunque la historia está ambientada aún en los años 30, le han dado una sensibilidad mucho más moderna. El público lo agradecerá. Esta película gira en torno a un amor obsesivo y sus mortales consecuencias.

¿Usted es apasionada o cínica en la vida real?

Jajaja, me encanta tu pregunta. Siempre me mueve la pasión, lo que me ha traído muchos problemas a lo largo de mi vida. Pero hay que arriesgarse, experimentar para comprobar hasta dónde somos capaces de llegar. Así que sí, soy apasionada.

¿Y cuál sería una buena razón para matar?

¡Podría darte una buena razón todos los días! Cualquiera que tenga una familia lo haría (risas). Por suerte, la mayoría de nosotros no actuamos siguiendo nuestros impulsos. Pero cuando se está locamente enamorado... las personas pueden tomar decisiones que son buenas para las películas pero no para la vida.

Usted se ha especializado en coger estereotipos y convertirlos en seres humanos complejos, ¿ha hecho lo mismo con Euphemia?

¡Oh, gracias por decírmelo, es lo que intento! Durante los últimos 20 años, a las mujeres nos han escrito papeles tan aburridos... sobre todo a medida que envejecemos, así que hice lo posible por cambiarlo. Afortunadamente, esto está cambiando: ahora podemos ver historias en las que las mujeres se dibujan con muchos más matices y defectos y tienen fortalezas y también debilidades y humor...

¿Le hubiera gustado conocer a Agatha Christie?

Oh, desde luego, ¡qué mujer tan fantástica era! Hubiera sido muy divertido sentarse con ella a tomar un cóctel, con tanto poder y gran creatividad. En los últimos 50 años estamos viendo cómo las mujeres reciben educación y ascienden a posiciones de poder: doctoras, políticas, periodistas que están impactando en nuestros países para bien. ¿Sabías que los países liderados por mujeres lo han hecho mejor en general con la Covid-19?

Esta es una buena historia para olvidar la pandemia y volver al cine...

Es un gran escape, pero también para mí, que no hago más que rodar dramas y ver documentales en la tele.

¿Cuál es su plan más importante para el futuro?

Después de lograr cambiar a Trump por Joe Biden y Kamala Harris, trabajar para tener un país lleno de unidad, decencia y dignidad nuevamente y mantener la cabeza en alto en todo el mundo. Y ahora que todos mis hijos han abandonado el nido, crecer, expandirme, conocer mejor a mis amigos.