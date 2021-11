La actriz debuta hoy con su primer personaje para Marvel en 'Eternals', dirigida por la oscarizada Chloé Zhao ('Nomadland'). Y hablamos con ella en exclusiva.

Con el proyecto 'Eternals', la factoría Marvel entra por méritos propios en la categoría de séptimo arte. Ya no hablamos de puro entretenimiento... si no de una dirección de lujo, de una trama compleja, de personajes de peso, de una fotografía espectacular, de grandes efectos especiales... y de Angelina. Y de Salma Hayek. Y de Chloé Zhao. Un dúo 'made in Hollywood' unido a la mirada personalísima de la joven directora. El entretenimiento sube un nivel. Hablamos de ello con Jolie...

¿Qué te gustaría que el público descubriera con esta película?

Espero que muchas personas se vean a sí mismas como superhéroes. Me emocionaría eso. Me gusta entretener, hacer que se sienta emocionado, feliz, lleno de alegría y con ganas de compartir experiencias, especialmente con su familia, tiene un gran valor. Creo que eso es Marvel. ¡Ah! Y que muchos exteriores los rodamos en las Islas Canarias, en tu país. Y también hay españoles en la historia...

Cuéntanos quienes son los 'Eternals'...

Son alienígenas inmortales, creados por uno de los Celestiales, que forman un equipo para proteger a la humanidad de los Desviantes. La historia trata sobre su llegada a la Tierra, hace 7.000 años y su relación con los humanos desde el principio. Están ahí a medida que la humanidad evoluciona, por lo que cambian a medida que los humanos cambian, pero sin intervenir en su historia.

¿Cuál es la habilidad de Thena, el personaje que interpretas?

Thena es una luchadora, es como la diosa de la guerra. Puede hacer aparecer de la nada muchas armas diferentes en sus manos. Pero no se siente cómoda en tiempos de paz. No sabe cómo existir como civil o como amante o como amiga, pero sí conoce la guerra. Ella sabe quién es en combate. Pero ella no sabe cómo ir a una fiesta o socializar, no tiene esas habilidades. Aunque empieza a empatizar al final...

Arrastra una serie de problemas mentales, a pesar de ser alguien poderoso...

Thena es como un soldado que se ve afectado por los recuerdos de la batalla y tiene un trastorno de estrés postraumático o una lesión moral con la que vivir. Prefiere pensar en próximas batallas en lugar de dejarse cuidar o ser amable. Así que está bastante estresada, y gran parte de su lucha consiste en aferrarse a su mente, su centro y su paz. La entiendo, sé cómo se siente.

¿Cómo te sentiste dentro de su traje dorado?

Fue un día interesante... porque cuando estás sola y te pones ese tipo de disfraz, parada ahí en tu tráiler y te miras, piensas: "¿Qué estoy haciendo? Llevo un traje de superhéroe" (risas). Pero cuando me uní al resto de los actores en el set... fue algo espiritual, fue emocionante. Luego, por supuesto, todos hicimos bromas sobre de quién íbamos a disfrazarnos para Halloween y cómo íbamos a cambiarnos de ropa, no es fácil con algo tan pegado.... Así que todavía no he descubierto quién soy. Estoy trabajando en ello.

¿Había buen ambiente en el set, con tus compañeros?

Es interesante, y no sé si esta es la genialidad de cómo nos eligió Chloé, pero parecía que nos conocíamos antes. No sé qué fue, pero nos hicimos amigos muy rápidamente. La persona con la que tenía que estar más cerca era Don Lee (que interpreta a Gilgamesh), porque tenemos más trama juntos. Naturalmente, nos unimos de inmediato y éramos un poco inseparables. Somos como compañeros de armas, socios, que se conocen y pelean juntos. Ahora hay muchos personajes femeninos fuertes en el cine. Pero tener una mujer fuerte con un hombre fuerte en quien apoyarse, como en esta película, es el tipo de asociación y relación que me gustaría ver más.

¿Y qué te pareció la elección de Chloé Zhao para dirigirla?

Chloé es extraordinaria. Sabía que traería algo diferente, pero no cómo, ya que esta es una gran producción, con muchos aspectos que controlar. Tiene un alcance y una duración enormes: en los efectos y la creación de un nuevo mundo, porque tienes diez personajes nuevos y diferentes que tienes que crear desde cero (sus personalidades, sus antecedentes, sus historias y su tipo de lucha). Cuando vi la película, no supe cómo fue capaz de lograrlo, de conseguir ese equilibrio tanto. Lo que no me sorprendió fue su autenticidad. Esta película épica se siente muy personal, muy emotiva y muy humana. Creo que ése es su don.

¿Con qué escena de la película te quedarías?

Me emociona mucho ver las escenas de todos los demás. Porque conozco a estos actores. Conozco sus personajes. Vi cómo se construía la familia. Es muy raro que veas una película en la que exista esta igualdad de contribución y expresión dentro de la historia. Los otros me dejaron atónita.

Marvel mezcla muy bien la acción con los momentos más emocionales...

Aunque trabajan duro para hacer estas grandes películas y se toman en serio a los fans para darles el drama, el personaje y el arco adecuados, también se están divirtiendo. Estamos tratando de hacer algo que sea divertido y te haga sonreír. Entonces, en cada escena, cuando tiene que haber mucha exposición o desafíos o drama, buscan la manera de dar también un pequeño brillo. Y se anima a los actores a jugar y buscar esas cosas mientras actúan. Marvel se toma en serio la narración, están trabajando duro. Abordan temas importantes y dan oportunidades a los personajes. Especialmente en ‘Eternals’ creo que han dado un paso adelante, los personajes tienen un cierto nivel de sus emociones, profundidad y relaciones. Nos han dado un poco más de espacio en esta película.