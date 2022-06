Álvaro Mel: "Yo soy muy lanzado, de probarlo todo"

Amenábar apostó por él para protagonizar su primera serie y, ahora, el influencer estrena la temporada final de 'Paraíso' (Movistar Plus +). ¡Cómo nos gusta este chico!

Ester Aguado

Tiene más de 1,2 millones de seguidores en Instagram (@meeeeeeeel_) y su feed es un perfecto book de fotografías cuidadas al máximo (que comenzó cuando estudiaba Arquitectura), pero poco a poco, Álvaro Mel va dejando atrás su exitosa carrera como influencer para dedicarse a su pasión: la interpretación. Y lo está haciendo a lo grande: después de protagonizar la primera serie de Alejandro Amenábar, 'La fortuna', ahora se luce en 'Paraíso', la serie de misterio denominada ya como el 'Stranger Things' español, una serie original Movistar Plus+ producida en colaboración con The Mediapro Studio. Hablamos con este tipo tan cercano, normal y fresco, que aprovechó nuestro retraso para tender una lavadora.

¿Cómo te involucraste en este proyecto?

Yo había trabajado ya con el director, Fernando González Molina, en mi primera serie 'La otra mirada' (TVE). Nos conocimos, nos gustamos y un día me llamó para decirme que cuando había escrito el personaje de Mateo en 'Paraíso' le había puesto mi cara. Así que no puedes rechazar algo así, sobre todo con ese amor por la profesión. En aquella época no había salido aún la primera temporada, pero me enseñó algunos fragmentos y me encantó. Además, el personaje se sale un poco de lo que estaba haciendo en otros proyectos: es sensible y noble, pero evoluciona hacia un lado más oscuro. Y tenía ganas de hacer algo así.

¿Qué temas de los que se tocan en 'Paraíso' te tocan más?

Me gusta el hecho de que la serie toque tantos grises, porque en la vida nada es blanco o negro. Yo soy un tipo bastante empático y sensible, que son cosas muy útiles para aplicar al mundo en el que vivimos antes de actuar. Soy alguien realista, aunque ahora paso por una etapa optimista.

¿Tú eres amante del género fantástico?

No había hecho nada nunca, pero me ha encantado. Ten en cuenta que en este tipo de series tienes que imaginar por partida doble: cuando eres actor, imaginas un personaje y una situación que no es la real y aquí además tienes que imaginar los efectos que van a poner después. Y eso ha sido un aprendizaje.

¿Y has vivido alguna experiencia paranormal?

Sí, de pequeño tuve bastantes... aunque no sé si las soñaba (risas). Yo era un niño muy miedoso y mis primos me perseguían siempre con máscaras... Sigo siendo miedoso y mi mecanismo de defensa es reírme como un condenado.

Después de hacer un personaje como Álex Ventura en 'La fortuna', protagonista total, ¿es complicado afrontar un secundario?

Cada proyecto tiene sus retos. Obviamente, el proyecto de Amenábar es más grande -aunque sólo sea por presupuestos y proyección internacional-, pero tú como profesional tienes que estar al 100% en todos los trabajos. Y me parece igual de bonito: al final es un personaje que tienes que defender, es alguien al que tienes que darle vida y no hay papel pequeño. De hecho, yo admiro a actores como Manolo Solo o Ana Wagener, incluso Stanley Tucci, que hace papeles secundarios a menudo pero... ¡jobar, qué manera de presentarlos!

Bueno, la serie 'Paraíso' también se ha convertido en un fenómeno internacional: la ha comprado Canal Plus Francia, Sky Alemania, HBO Estados Unidos... así que puede ser un buen escaparate...

Sí, abrir puertas a otros mercados es importante para un actor, claro y yo estoy muy contento. Con 'La fortuna' nos centramos más en América, pero 'Paraíso' está pegando fuerte a nivel europeo.

Ahora estás rodando tu primera película, 'El club de los lectores criminales' (Netflix), ¿no?

Ahora estoy de vacaciones hasta septiembre. Ya acabamos en marzo, y en abril hicimos las fotos de la promo... Es sobre la novela de Carlos García Miranda, un guionista de televisión muy reconocido. Hacer un género 'snuff', en español, es algo que todo actor quiere tachar de su lista de cosas por hacer (risas) y me hizo bastante ilusión. El director, Carlos Alonso Ojea es novel, nosotros somos 8 chavales que encajamos muy bien y cuenta la historia de un grupo de universitarios que tras un tétrico suceso, deben guardar un secreto que les acompañará hasta la tumba. Sin embargo, no pueden escapar de su pasado y un asesino en serie les acechará en cada rincón de la facultad.

Dentro de tu trayectoria como actor, ¿qué papel ha supuesto un punto de inflexión?

El primero, Tomás Peralta, de 'La otra mirada'. Ahí me doy cuenta de qué es la televisión y cómo se trabaja. Luego llegó un papel muy pequeñito en 'Madres', episódico, con el que me di cuenta de que había que trabajar cada proyecto como si te fuera la vida en ello. Y luego llegó el gran reto, que fue Álex Ventura en 'La fortuna', en cuanto a experiencia... he trabajado con gente a la que respeto muchísimo. Ha sido un master: cada día que iba a trabajar, aprendía cien mil cosas nuevas.

Cuéntame sobre tu faceta de instagramer, ¿hasta qué punto es importante en tu vida?

Yo empecé sacando fotos de mi careto cuando estaba estudiando Arquitectura, sin ninguna pretensión, y ahora es mi cuenta de ingresos secundaria. Lo cual está muy bien, porque no estoy con el agua al cuello (risas), porque el oficio de actor es tan inestable... Eso me da la libertad de hacer sólo los proyectos que de verdad me atraen y de tomármelo con un poco más de calma.

¿Pero tener más de un millón de seguidores no es mucha responsabilidad? ¿O te lo tomas de forma natural?

Como llevo bastantes años así, ya no me impacta tanto. Ahora lo utilizo más como un altavoz para enseñar piezas de arte que me gustan y no me refiero sólo a cine, si no a fotografía, dibujo, moda, interiorismo... igual que me toca a mí, puede llegarle a la gente que me sigue.

¿Y no te planteas acaba de estudiar Arquitectura o diseño de interiores?

Igual en un futuro, futuro, futuro... pero de momento no. De hecho, creo que si volviera a estudiar algo, me inclinaría más por el mundo de la publicidad. Con la Arquitectura tuve una relación un poco tóxica: nos enamoramos y desenamoramos muy rápido. Y eso que me fui de Salamanca, donde nací, a Valladolid para estudiarla... Con 14 años tenía lo de la arquitectura en la cabeza. Siempre me han llamado la atención las líneas rectas, la limpieza, la pureza, soy muy perfeccionista.

Tú que eres tan creativo, ¿no te has planteado escribir guiones o dirigir un corto?

Incluso dar un paso hacia el teatro, pero me da todo muchísimo respeto. Eso llegará más adelante. Escribir no, porque me parece algo tedioso y muy difícil. Pero la verdad es que si no pruebas, no sabes y al final creo que probaré, pero sin forzar. Yo soy muy lanzado... soy de probarlo todo.

¿Has cantado alguna vez?

Uy, yo de oído muy bien, de hecho trabajé como DJ para ganarme el pan cuando estudiaba arquitectura, pero en cuanto habra la boca... fatal. Sólo canto en la ducha.

¿Qué has sacado de tus padres?

De mi padre, el don de gentes, el carisma. Mi padre es un señor que se lleva bien con todo el mundo. Y de mi madre, siempre me ha apoyado tanto... Tengo muy presente una frase que me dijo cuando me fui de casa a Valladolid: "Has lo que consideres, pero no hagas nada que no me haga sentir orgullosa".

¿Qué tipo de cine o de series consumes?

Me gusta mucho el cine clásico... me veo películas que ya he visto muchas veces como 'Snatch', 'Lock & stock' o 'Prisioners', en las que haya alguna actuación de lujo... o pero ahora estoy con una serie de Apple TV que se llama 'Separación' (Severance). Pero suelo leer bastante más.