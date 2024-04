Chrissy Teigen ya ha probado la mermelada de Meghan Markle y este es su veredicto

Lo que no muchos saben es que la esposa de John Legend y la duquesa tienen una conexión especial porque las dos trabajaron juntas en el concurso televisivo 'Deal or No Deal'. La antigua actriz fue una de las modelos de maletín del programa durante dos temporadas, pero la etapa de Chrissy fue mucho más breve porque no sabía bailar y duró tan sólo unos pocos episodios.