Los estrenos de cine más esperados de este otoño

'What happens later' es el ansiado regreso de Meg Ryan a la comedia romántica. La actriz vuelve al cine tras años desaparecida y lo hace por la puerta grande: como protagonista y directora. La historia nos presenta a una ex pareja, que se reencuentra en un aeropuerto después de haber tomado vidas separadas. Ambos se verán obligados a pasar tiempo juntos tras perder sus respectivos vuelos. ¿Se darán una nueva oportunidad?