Dakota Fanning estrena 'The Equalizer 3'

Dakota Fanning tenía nueve años la primera vez que trabajó con Denzel Washington. Casi dos décadas después, volver a coincidir con el oscarizado actor en este trabajo ha sido, según ella, un verdadero placer. Admira a Washington como actor, le aprecia como amigo y es una apasionada de las primeras dos películas de la saga. Así que cuando Antoine Fuqua –director de las tres entregas– le planteó interpretar al papel clave de la agente de la CIA Emma Collins en el capítulo final de la franquicia, no se lo pensó dos veces. “Trabajé con Denzel en 'El Fuego de la Venganza' (2004), uno de los papeles más importantes de mi carrera y guardo el recuerdo con mucho cariño. ¡Además soy muy amiga de sus hijos! Fui al instituto con una de sus hijas y es una de mis mejores amigas”, explica la actriz más joven nominada a un Oscar (por 'I am Sam', de Sean Penn, con 7 años).

¿Cómo es Emma, tu personaje en 'The Equalizer 3'?

Es una joven agente de la CIA con un trabajo de oficina que está intentando progresar profesionalmente. Un día recibe una misteriosa llamada de un hombre -Robert McCall, a quien interpreta Denzel Washington-, así que intenta averiguar qué está ocurriendo. Es el empujón que necesita para arrancar su carrera profesional. La llamada le llevará a Italia, donde espera desvelar todo este misterio.

/ Sony Pictures

McCall es un héroe muy a la americana. ¿Qué aporta a la historia llevarle a Italia?

R: Ha sido una gran idea ver al personaje en un entorno distinto. La gente está acostumbrada a ver a McCall en ciudades típicas estadounidenses. Verle en Italia, en la costa amafitana y Nápoles, hace que la historia se abra al resto del mundo. El reparto cuenta con algunos actores italianos increíbles.

¿Conocías esa parte de Italia?

¡Sí! Unos meses antes estuve en la misma zona de Italia rodando la serie 'Ripley', así que me ha resultado todo muy familiar. Ha sido como volver a casa. Hice muy buenas amistades con el equipo de rodaje italiano, así que me ha encantado ir a cenar con algunos amigos del rodaje anterior, poder volver a verles. Hay sitios peores para rodar que la costa de Amalfi, ¿verdad? (ríe). Es un rincón del mundo precioso. Aunque no todo es tan idílico, te aseguro que me he ido arrastrando cientos de escaleras arriba con la lengua fuera. ¡Ha sido una locura! (ríe).

¿Qué tal llevas hablar italiano?

No lo llevo mal. Tuve que aprender un poco para 'Ripley', así que entiendo algo. A veces me cuesta de lo rápido que hablan (ríe), pero me encanta. Es un idioma precioso que transmite mucha pasión, me encanta escucharlo.

/ Sony Pictures

¿Eras fan de las primeras dos entregas de 'The Equalizer'?

Me encanta Robert McCall, esa figura misteriosa que salva personas, aunque su pasado siga siendo un misterio. Te hace sentir segura y protegida cuando le ves en pantalla, ¿sabes? Todos queremos pensar que hay un héroe ahí fuera que nos va a proteger, que lo va a arreglar todo. Estas películas juegan con eso, nos conceden el deseo. Me encantan las películas que construyen un mito y hay una profunda conexión entre los distintos personajes. Me encantan las películas que crean una narrativa compleja, con muchas capas. Creo que es algo mágico que Denzel tiene. Es un actor con mucha fuerza, pero también es muy emotivo. Aporta muchísimo a todo lo que hace. Me encanta Denzel y me encanta todo lo que hace, así que acabo viendo todas las películas en las que aparece, como las dos primeras entregas de 'The Equalizer' y me declaro fan absoluta desde mucho antes de aparecer en esta.

¿Qué pensaste al conseguir el papel?

Me emocionó mucho, pero cuando me reuní con Antoine para hablar sobre él ya fue una locura. La gente me habla muchísimo sobre la dinámica que tenemos Denzel y yo en pantalla, pero es que 20 años después me siguen hablando de ello. Ha sido una maravilla tener la oportunidad de trabajar con él otra vez. No sabía si podría volver a ocurrir, así que cuando surgió esta película salté de la silla de la emoción.

¿Qué recuerdos tienes de 'El Fuego de la Venganza' y de trabajar con Denzel en esa película?

Creo que fue mi cuarta o quinta película. Es verdad que tengo muy buena memoria, pero es que de este rodaje me acuerdo de todo. Fueron seis meses trabajando junto a Tony Scott (director) y Denzel en Ciudad de México. Aprendí muchísimo de la experiencia, del país, de su cultura. Trabajar con estos dos pesos pesados del cine no es algo que se olvide fácilmente. Me cuesta creer que fuese hace tanto tiempo. Era pequeña, pero tengo recuerdos muy claros. Fue alucinante, una de esas experiencias que te ocurren una vez en la vida.

/ Sony Pictures

¿Mantuvisteis el contacto Denzel y tú entre 'El Fuego de la Venganza' y 'The Equalizer 3'?

Nos hemos cruzado muchas veces. Él siempre se sorprende de que ahora sea una mujer (ríe). Volver a coincidir con la gente que trabaja para Denzel también ha sido alucinante, gente que lleva trabajando para él más de 20 años, como la persona que le maquilla y le peina, gente que no había visto desde entonces. Cuando nos vimos corrimos a saludarnos gritando “¡No me creo que haya pasado tanto tiempo!”. Eso ha sido genial.

¿Has participado en alguna escena de acción en la película?

Sí, he podido saborear un poco de acción. Aunque nada muy intenso (ríe). Estoy contenta dejando hacer a los profesionales su trabajo, no tengo nada de ego con eso (ríe). Mi personaje y McCall están un poco como el gato y el ratón. Se ponen a prueba en cada escena e intentan averiguar qué está ocurriendo. Me he centrado más en eso. De pequeña ya aprendí la forma que tiene de trabajar Denzel. Tienes que estar todo el rato alerta, nunca sabes lo que puede decir (ríe). Tienes que estar muy preparada. Te sorprende todo el rato y no te puedes quedar atascada con el diálogo que aparece en el guion. A veces lleva la escena a un sitio insospechado y tienes que ser capaz de jugar y seguirle la corriente. ¡Eso es lo divertido! Pero prestar atención a lo que dice, aunque sea lo que se supone que tienes que hacer, es todo un reto. Es mejor que Denzel no te pille desprevenida.

Antoine y Denzel han trabajado juntos en cinco películas y es obvio lo bien que se entienden. ¿Cómo son cuando están rodando? ¿Cómo hacen que todo funcione?