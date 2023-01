Madonna celebra 40 años en la música con 'The Celebration Tour'

Para celebrar ahora sus cuatro décadas sobre los escenarios, la cantante ha anunciado su gira 'The Celebration Tour', que se desarrollará a lo largo de 2023 y en la que figura como ciudad española visitada Barcelona, donde actuará el próximo 1 de noviembre en el Palau Sant Jordi. Esta será, entonces, la primera vez en ocho años que la cantante regresa a nuestro país, tras su gira 'Rebel Heart Tour' y se espera que en este recinto suenen grandes éxitos como 'Like A Virgin', 'Papa Don't Preach', 'Hung Up' o 'Material Girl', entre otras de sus canciones.