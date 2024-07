El Mad Cool de Dua Lipa: el triunfo de las guapas

Tres meses después de que Dua Lipa se convirtiera en una de las 100 personas más influyentes del mundo, según Forbes, y de que sus canciones, como 'Houdini' o 'Training season', acapararan la radio mundial (la belleza británica-albanesa es la artista más reproducida del planeta en lo que va de año), la artista se subía al escenario principal del Mad Cool 2024 para conquistar la primera jornada del festival. No importaron los esfuerzos de la organización por crear una programación atractiva más allá de la exmodelo con, por ejemplo, el rock poderoso de Nothing but thieves, los directos de las misteriosas carpas cerradas de Mahou (Julieta, Dead Posey...), o el recital de Tom Odell, que provocó el delirio cuando invitó a Aitana (sí, Ocaña) al escenario para interpretar el tema 'Black Friday'. La noche era de Dua Lipa, por quien la mayoría de los asistentes había acudido al festival y por la que se sentaron horas antes del comienzo de su concierto frente al escenario principal donde debía aparecer.