El psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas: "No se puede ser libre al cien por cien".

En el libro 'Vivir más libre: elige una vida feliz', el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas ofrece las pautas para alcanzar una mayor libertad y disfrutar de una vida plena. Sin embargo, lo deja muy claro: “No se puede ser libre al cien por cien”. No obstante, recuerda, “sí que podemos intentar ser más libres cada día, conquistar nuestra libertad”. De hecho, señala que eso no debe de ser un obstáculo para luchar por nuestra libertad. Algo que Gutiérrez Rojas compara con jugar una partida de póker: “el buen jugador no está todo el rato mirando las cartas que le han tocado, más bien al contrario, piensa cómo jugar su mejor partida con independencia de las cartas que le hayan tocado en la mano”.