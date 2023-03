Irina Shayk presume de abdominales hasta en primavera... ¿por qué tú no?

Llega la primavera, el buen tiempo y las ganas de no entrar en casa. Es un hecho que, conforme mejoran las temperaturas, las terrazas se llenan y no apetece encerrarse en casa o en el gimnasio para seguir con una rutina que quizá no se nos hacía tan cuesta arriba cuando era invierno y no teníamos ganas de pisar la calle y pasar frío. Pero todo llega y, en este caso, lo único que podemos recomendarte es que pienses en la fuerza de voluntad para evitar los picoteos y los caprichos.