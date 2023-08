La increíble transformación de los niños de Pippi Calzaslargas: Pippi, Annika y Tommy

Nacida en Kisa, una población sueca de 3.800 habitantes, en 1959 (hoy tiene 64 años), el papel de Pippi ha sido su proyecto más reconocido. Su carrera en la interpretación ha sido irregular: ha hecho un par de películas y ha trabajado algo en el teatro. Sus escasos proyectos hizo que probara otros caminos profesionales y ha sido secretaria asistente de un médico en Estocolmo. En los últimos años, sin embargo, ha cosechado un cierto éxito gracias a la serie 'The Inspector and the Sea' y la obra 'La casa de Bernarda Alba'. También ha participado en 'La isla de los famosos' de su país.