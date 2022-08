Los rincones 'gastro' más deseados de Madrid y Málaga (donde comerás muy bien)

10 restaurantes y coctelerías donde disfrutar de agosto en la ciudad

Viajamos entre Madrid y Málaga para descubrirte los últimos 'place to be'.

Por inercia tendemos a pensar que en agosto las principales ciudades se vacían, y aunque es cierto que los planes resultan más sencillos de resolver, los restaurantes de moda tienen sitio, hay más zonas vacías para aparcar y las tiendas no están saturadas de gente; siguen estando habitadas. Madrid o Málaga, que es donde nos hemos centrado este mes para traerte las últimas novedades en coctelería y gastronomía, no solo reciben la visita de turistas sino que no todos los madrileños y malagueños las han abandonado en agosto. Para todos ellos, tenemos diez espacios cool donde no te arrepentirás de haber reservado.