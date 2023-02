Qué saber antes de intentar ganar dinero en el metaverso

Aunque queríamos lanzarnos a la piscina ciertamente a lo loco, Andrea Redondo nos pone manguitos y nos lleva a la zona que no cubre al impartir un auténtico “metaverso para dummies”. Que nadie se eche las manos a la cabeza: se lo pedimos así de forma específica, pues la que firma el texto todavía piensa que el teletexto es algo avanzado… “Lo primero sería entender qué significa la palabra metaverso, que es juntar ‘meta’ (más allá) y universo. Se empleo por primera vez en la novela de 1992 ‘Snow crash’, donde Neal Stephenson describió un mundo virtual en el que poder interactuar con personas y objetos mediante la realidad virtual. Para poder operar en él, a día de hoy hay que contar con hardware, donde nos referimos principalmente a gafas de realidad virtual, pero también a guantes, y a software, donde hablamos de programas informáticos con los que nos trasladarnos a esta realidad paralela. Es importante entender que no hay un único metaverso, sino tantos como empresas que desarrollan nuevos proyectos. Si llegan a ser compatibles o no será lo que determine el éxito o el fracaso de esta tecnología, que aún es precoz, pero que puede ser revolucionaria si tiene la suficiente aceptación”, explica Redondo.