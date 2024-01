Gabana, el regreso de un mito

La principal novedad con respecto a la etapa anterior es su “socio” foodie, Jimmy’s Restaurant. Puerta con puerta, con accesos para staff conectados con Gabana y con espacios privatizables compartidos. En él no falta un “raw bar” (ostras, ceviches, tatakis, tartares con caviar…), sushi (rolls, niguiris…) y cocina “viajada” (woks, tacos, sams…). Además de pescados y mariscos (carabineros, gambas…) y cortes premium de carne (maduradas, black angus…). ¡Y el infaltable jamón de Joselito (Gran Reserva 2019, Vintage 2016…)! Todo ello diseñado y ejecutado por el chef Eduardo Maine. Nutrida carta de vinos y cócteles para acompañar un dinner show con trabajados espectáculos. Si te quedas con hambre después de la fiesta cuentan con el corner “Maldita Resaca” en el que venden bocatines (de Joselito, of course), empanadas y otros tentempiés “recuperadores”.