¿Por qué España va directa a la final de Eurovisión, sin pasar por las semifinales?

Por cierto, el número de 5 países en el Big Five no es un imperativo, ya que anteriormente fue 'Big Four' (Los 4 grandes), sin Italia, que se incorporó en 2011. Asimismo, en 2019 la organización contempló la posible inclusión de otros países como Rusia o Turquía, que también eran "países grandes", algo que finalmente no prosperó por distintas razones, algunas relacionadas con los valores de diversidad y pluralismo que dichos estados no compartían.