Por qué es esencial que el porno (y el cine en general) tengan coordinadoras de intimidad

Podría parecer que el papel de la coordinadora de intimidad comienza y termina en el rodaje, pero no es para nada así. “No sólo trabajas in situ, sino que en ocasiones, pasado el tiempo, hay gente que no se siente del todo cómoda o necesita hablar. Puede ocurrir que tengan dudas o que se sientan tristes y aunque no soy psicóloga, les acompaño, les hago de guía y les escucho. Gracias a mis años de terapia, sé interactuar, pero cuando veo que es algo que no está dentro de mi capacidad, mando al performer a Pineapple Therapy, una empresa con la que tenemos un acuerdo y que es exclusiva para empresas de la industria del porno. Tras el rodaje, a veces voy a tomar algo con ellos para que suelten lo que sienten y para preguntarles cómo están. Normalmente, quienes llevan mucho tiempo en esto no tienen problemas, pero me preocupan más las personas nuevas. Les pregunto cómo están, les escribo, les pregunto si hay algo en los que le pueda ayudar, si necesitan contarme algo... Cuando me necesitan, ahí estoy”, explica Martinez.