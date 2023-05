Día de la Hamburguesa: las 11 hamburguesas favoritas de la redacción de Woman (y dónde comerlas)

"La sencillez de su local puede engañar: en realidad, en su parrilla se cocinan hamburguesas monumentales, no por su tamaño, sino por su sabor. El secreto es su carne de ternera gallega de primera hecha al carbón que perfuma todo el establecimiento. Y está tan rica que, aunque hay variedades deliciosas en su menú con sus salsas caseras, merece la pena probar la hamburguesa más sencilla, para no distraerse con otros sabores. Tiene una pequeña terraza pero recomiendo sentarse en el interior del local. ¡Su música, a un volumen justo, también es un plus!", opina Clara Hernández, redactora de Lifestyle.