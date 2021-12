De neobarrocas y plumíferas, a naturales y rústicas. Así son las mesas de Navidad que nos proponen las marcas de decoración e interioristas para la Nochebuena y la Nochevieja de 2021.

Clara Hernández | Woman.es

Decorar la mesa de Navidad se ha convertido en un ejercicio de arte efímero en la que tiene cabida todo (o casi todo). Las tendencias naturales, apasionadas de lo vegetal y de los tonos relajados, investigan con nuevas decoraciones frutales y centros de mesa poéticos. La tradición vira hacia lo bohemio y lo exótico, y un barroquismo multicolor y plumoso flota en mesas de tejidos de zigzag y bolas de navidad velludas. En cuanto a colores, los rojos, verdes y neutros continúan su reinado, pero siempre acompañados por una explosión dorada.

Mira cinco tendencias para decorar tu mesa de Navidad, propuestas por expertos:

Elegante y natural:

Fuera espumillón y elementos con glamour 'kitsch'. Una de las tendencias de esta Navidad elige mesas minimal, modernas y con un toque rústico, aunque "unos cubiertos de color oro viejo y unas copas algo más barrocas de lo habitual siempre son buena idea", explican los diseñadores de Neto Cerámicas, que proponen colores rojos, dorados y verdes. Utilizar elementos naturales del bosque (pequeñas ramas de abeto, acebo, piñas) y combinarlos con velas es una buena manera de llenar de espíritu navideño y de calidez el mantel. ¿Buscas innovar? Los expertos de la firma sugieren una alternativa: sustituir los anteriores por "membrillos o rodajas de naranja seca", así como experimentar con un centro de mesa literario compuesto por "libros, candelabros y flores".

Asimismo, la marca Hannun opta por estéticas neutras relajadas, con centros de flores secas capaces de llenar de inspiración mesas de madera con únicamente los elementos imprescindibles, mientras que desde Kenay Home plantean aderezar la decoración natural de frutos de invierno con una guirnalda de luces para el centro, y elegir vajillas con toques dorados, otra de las grandes tendencias de este fin de año.

Lo natural también es secundado por Ikea pero con un giro cromático: una mesa en tonos grises.

La firma nos tranquiliza si nuestra vajilla no tiene todos los elementos necesarios: la mezcla enriquece, asegura. Incluso se puede optar por poner un plato diferente a cada comensal, insiste. Tampoco es un problema que las sillas sean desiguales: se pueden colocar de forma intercalada, y personalizar con cojines, lazos, ramas, etc. Otra idea del gigante sueco: atar unas ramas de eucalipto en la servilleta con un lazo de cuerda, o unos cartelitos con los nombres de cada comensal, el menú escrito a mano, etc.

Exótica e historicista

Frente a la opción anterior, el esteta Toni Espuch, alma mater de Azul Tierra, propone servir nuestra cena con vajilla, cristalería, historias e Historia, y burlar el minimalismo con superposiciones de manteles y tejidos (la propuesta personal del diseñador aboga por un mantel blanco de lino cubierto por un suzani —una tela bordada a mano propia de tribus nómadas de Turquía y países de Asia Central— en color negro, coral y blanco que adquirió en uno de sus viajes).

El pasado cobra un peso especial en cada pieza y la vajilla y la cubertería son herencia familiar. Nos da otra buena idea: reciclar distintos objetos y darles un nuevo uso. Así, su mesa incluye cálices reconvertidos en copas de vino y unas conchas de nácar de la Polinesia como platitos para el pan. El hecho de que las sillas sean desiguales potencia su singularidad. El broche final son los arreglos florales con hortensias y calas en tono coral, a juego con los bordados del zuani. Todo dirigido a crear un "ambiente de fantasía" y una "atmósfera mágica" con objetos de distintas procedencias porque "la Navidad es tiempo de ilusión y magia", incide.

Neobarroca y con mil colores

También Maisons du Monde aboga por la idea de que la Navidad es un tiempo excelente para dar rienda suelta a nuestra creatividad, y que esa alegría creativa es profusa y pomposa, incluso bohemia, aunque su forma de llevarlo a cabo es muy distinta a la anterior y sus planteamientos disfrutan de un aire de locura desbordante y naif mientras se enzarzan en juegos de estampados, formas y colores alegres. Entre sus accesorios favoritos figuran bolas de Navidad con estampado de leopardo para distribuir, con cautela, por el mantel; cubiertos dorados (una opción de la que prácticamente todos los expertos son partidarios), platos de loza con diseños de jirafas sobre platos berenjena y, a su vez, sobre manteles individuales de fibra natural; candelabros con formas de pata de avestruz, figuras de cebras con estolas de plumas, copas de colores... ¡Fantasía!

Un clásico cuento de Navidad

La arquitecta Marta Sánchez Zornoza, de Amazon, apuesta por un estilo tradicional con un 'twist': la experta mezcla distintas vajillas de porcelana con una misma unidad visual, alternando verdes, rojos y cubiertos dorados, capaces de trasladarnos a un relato acogedor y navideño. "Este año cobran importancia los centros de mesa elaborados con plantas naturales y artificiales acompañadas de velas en distintas alturas y jarrones de cristal", enumera mientras muestra una selección de teteras y objetos de mesa que parecen sacados de un cuento mágico.

'Luxury' y glam

La interiorista Pia Capdevilla apuesta por crear estilismos atrevidos y sofisticados para las mesas de Navidad y Nochevieja. De todos ellos nos quedamos con su 'Fantasy Pink Christmas', un derroche de fantasía en color rosa pastel —un tono poco habitual en estas fechas del año, pero capaz de crear escenarios espectaculares, como nos demuestra y nos apuntamos— que la artista combina con cobre y oro. El mantel con estampado de zigzag, los candelabros dorados, los pufs de terciopelo, las ramas de purpurina o las velas y servilletas rosas crean una atmósfera especial, femenina y cautivadora. En lo alto, un espectacular adorno floral de plumas que, si quieres emular, es de Bossvi.

