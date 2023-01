Cristina Pedroche luce embarazo en bikini y se sincera: "Tengo que protegernos, a mí y a mi bebé"

"Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen. Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte". La presentadora de televisión compartía estas palabras a raíz de su noticia sobre el nuevo programa.