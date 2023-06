5 razones para ver ‘Citas Barcelona’ (además del reencuentro de Quimi y Valle)

Dejamos lo mejor para el final y no, no es ningún ‘spoiler’ comentar que Antonio Hortelano y Eva Santolaria volverán a presentarse como pareja en ‘Citas Barcelona’ porque este ha sido precisamente el gran gancho de la promoción de la serie. Hace ya 25 años que estos dos actores conquistaron al público adolescente (y no tan adolescente) en ‘Compañeros’ y ahora, al fin, un director ha decidido unirlos de nuevo. Y es que para recordar la última vez que les vimos juntos tenemos que remontarnos a 2001, cuando, todavía en sus papeles de Quimi y Valle, les vimos en la película ‘No te fallaré’, que nos mostraba qué había sido de aquellos estudiantes del Azcona.