Estas cinco playas españolas se cuelan en la lista de las mejores de Europa

Entre desfiladeros, se abre paso un cañón, de más de tres kilómetros de longitud, que llega a la famosa cala de Sa Calobra, su desembocadura natural en el mar. Acceder a ella no es una tarea sencilla, al menos, si no eres demasiado aventurera, pero no cabe la menor duda de que, cuando llegues, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Y es que, se puede llegar a tardar hasta seis horas en recorrer los nueve kilómetros de su acceso a través de una ruta de difícil senderismo. Eso sí, no te preocupes porque si el ‘trekking’ no es lo tuyo, también puedes llegar hasta ella en barco, de hecho, hay excursiones programadas desde el puerto de Söller; con varias travesías al día.