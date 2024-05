Por qué aparecen los celos en una pareja y cómo gestionarlos

"Es el resultado de la inseguridad por no sentirse cuidado o una prioridad, de no sentir el espacio como pareja que corresponde. Esto, si uno no lo identifica, puede caer en el error de reprochar al otro su comportamiento a través de críticas que no suelen ser constructivas, sino todo lo contrario, exponiendo ese sentimiento de traición, falta de confianza o inseguridad. Exponerlo desde los propios sentimientos, desde la propia vivencia facilitará al otro la comprensión, generará un ambiente propicio para poder abordarlo desde ser equipo, y no rivales", añade. "No hay que olvidar que la situación puede ser real o simplemente una percepción subjetiva, por lo que es arriesgado dar por hecho actitudes del otro, pero lo que es seguro es la propia vivencia, la experiencia emocional. Eso es lo que se debe abordar, ya que el reproche señala y etiqueta al otro, generando situaciones de tensión y actitudes defensivas, mientras que la expresión emocional señala el malestar propio, pudiendo abordarlo en pareja", finaliza diciendo.