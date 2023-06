Bilbao fue el escenario del segundo torneo 'Circuito Woman Golf' by Summum 2023

¿Todavía no has participado? No pierdas la oportunidad de disfrutar de la gran fiesta del golf femenino y del empoderamiento de las mujeres en este deporte. El próximo torneo del 'Circuito Woman Golf' by Summum 2023 será el próximo domingo 25 de junio en Club de Golf El Bosque en Valencia. Inscríbete aquí y vive una experiencia deportiva inolvidable.