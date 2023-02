Beyoncé arrasará Barcelona en junio con su Renaissance World Tour: así han sido sus últimos meses

Cada vez son más las estrellas que no se quieren perder este país cuando realizan sus correspondientes giras mundiales y buen ejemplo de ello es Madonna y su The Celebration Tour. En este caso, la veterana cantante se subirá al escenario del Palau Sant Jordi de la ciudad condal dos días consecutivos, el 1 y el 2 de noviembre, para hacer vibrar a sus fans y no tan fans cuatro décadas después de haberse iniciado en la música.