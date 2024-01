Cuenta atrás para el Benidorm Fest 2024: Fecha, hora, presentadores y dónde verlo en televisión

Todo ellos pasearon e hicieron gala de un glamour y de unos increíbles looks que no dejaron a nadie indiferente. No podemos olvidar que estamos ante una de las citas musicales más importantes del año y de la que se espera que siga la estela del éxito de anteriores ediciones, como la de Chanel en 2022 o Blanca Paloma en 2023. Quizá por eso, todas las expectativas están puestas en este Benidorm Fest 2024 y en que logre un mayor impacto mediático, así que lo mejor es conocer todos los detalles de un festival que cada año atrae a un mayor número de fans y que estamos seguras que nos seguirá regalando grandes momentos.