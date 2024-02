La mejor aspiradora vertical de Amazon según usuarias y redes sociales

Entre las diferentes valoraciones que encontramos acerca de este producto, casi la mitad de las compradoras le han otorgado una puntuación de 5 estrellas. Por ello, no es de extrañar que tenga reseñas tan positivas como: “Muy contenta con la compra. Ahorras tiempo aspirando y fregando a la vez. El suelo se seca muy rápido. La pega es que hay que rellenar el depósito de agua limpia y vaciar el de agua sucia varias veces, aun así lo recomiendo 100%. Al no llevar cepillo como los aspiradores convencionales en seco, los pelos no se enredan, por lo que resulta muy fácil y cómodo de limpiar”.