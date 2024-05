Ahorra 100 euros en la aspiradora sin cables que parece carísimo, pero es bueno y barato

Actualmente, esta aspiradora sin cables tiene un descuento del 35%, por lo que su precio ha pasado de 260 euros a 170. Y tal es su éxito que vende más de mil unidades en un solo mes. Entre las reseñas más destacadas encontramos: “Una aspiradora de mano con baterías muy versátil, con una autonomía tremenda, pienso que la mayor del mercado a día de hoy. Una potencia de succión tremenda y un ruido aceptable, por supuesto al máximo si hace más ruido, claro. La opción "automática" es excelente y la que más autonomía da. Otra ventaja frente a otras, es que la batería es extraíble, de este modo puedes cargarla donde quieras o tener más de una, eso sí, el precio no es barato (en otros modelos de la casa, porque de esta aún no hay al ser muy nueva). Las luces led pensé que no servían para nada, pero nada de eso, se ve la suciedad del suelo muy bien. Que el palo del cepillo del suelo se puede doblar es también un extra y algo que está saliendo ahora en varias aspiradoras, eso si, por lógica, no es extensible, sopesa esto si lo que tú necesitas es una extensible. En general una aspiradora con muy buena calidad, el precio es más bajo que aspiradoras similares, te facilitará el día a día sin estar atado a ningún cable. Recomendada”.