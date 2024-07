Tres artistas emergentes por las que merece la pena ir a primera hora al Mad Cool 2024

Me volqué en el mundo de la música un poco de casualidad. Aunque llevo tocando el piano desde los cinco años, nunca me había planteado dedicarme a la música hasta mucho más tarde. Eso sí, desde pequeñita siempre supe que mi sitio estaría relacionado con el arte: pintura, escritura, diseño… Soy muy inquieta y curiosa y me encanta probar hobbies nuevos relacionados con la creatividad: hacer cerámica, ilustrar, hacer crochet, grabar y editar vídeos… A los 16 años decidí comprar un ukelele de plástico rosa simplemente por aprender algo nuevo. Pronto me regalaron una guitarra acústica por mi cumpleaños que aprendí a tocar de manera autodidacta. Desde ese momento, mi pasión es componer canciones y compartirlas. Lina de Sol nació con la canción 'Nada Importa', que tuve la oportunidad de lanzar con Warner Music en 2022, aunque es el fruto de muchos años de trabajo: clases de canto, formación musical en jazz, en interpretación…