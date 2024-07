Llega el calor y con él... ¡Los amores de verano!

Sonia y Selena aseguraban (lo sabemos: no esperabas semejante referente) que "cuando llega el amor, los chicos se enamoran", y aunque estaban pecando de románticas, lo cierto es que es durante los meses más cálidos del año cuando solemos tener una fogosidad más acusada. Es porque es en esta etapa en la que el cuerpo produce una mayor de oxitocina, también conocida como la hormona del placer, pero Bizzotto quiere recalcar que pese a que por descontado estos factores influyen, nuestra mente va más allá. “En general, en verano suele despertarse el deseo de muchas personas. En JOYclub, por ejemplo, hay picos de registro y actividad en verano. Las usuarias actualizan más sus perfiles buscando citas allá donde se van de vacaciones, con el objetivo probablemente de encontrar ese anhelado “amor de verano”. Hay quienes atribuyen este incremento del deseo a la exposición al sol y las hormonas que ello provoca. No obstante, ese es un enfoque muy reduccionista: la sexualidad no se explica simplemente por la biología y su cóctel hormonal. Si no, a las personas con baja libido se las podría tratar simplemente con “chutes” de testosterona o serotonina, y la realidad es que ese tipo de soluciones no corrigen el problema en profundidad”, aclara.