Di adiós a los granitos: cinco alimentos que realmente funcionan contra el acné

El salmón, las sardinas o el atún son ricos en ácidos grasos omega-3, que poseen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la hinchazón asociada al acné. De hecho, un estudio publicado en el ‘Journal of the American Academy of Dermatology’ avala esta teoría al corroborar que, al tomar estos, disminuyó significativamente la gravedad del acné en los participantes.