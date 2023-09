¿Y si te decimos que el agua micelar quita también las manchas de tu ropa?

Es un clásico. Te has hecho un maquillaje maravilloso, te ves más guapa que nunca y sientes que vas a comerte el mundo. En tu cabeza, ya tienes ideado el ‘look’ que va a acompañar a esa obra de arte... Sin embargo, has cometido el error de no vestirte antes y, cuando te pones el vestido, camiseta o blusa en cuestión... ‘¡tachán!’, se convierten en el lienzo perfecto para la base, el pintalabios o cualquier otro producto que hayas aplicado en tu rostro. Ya te hemos contado el truco de aplicar laca en zonas estratégicas para evitar que se produzca esta transferencia pero, si por casualidad se te ha olvidado poner en práctica este consejo, no sufras porque, por difícil que parezca, hay solución. Todo se lo debemos a la gran gurú española en materia de limpieza, es decir, La Ordenatriz. Y es que, según desvela Bego en su perfil de Instagram, hay dos trucos súper efectivos para acabar con las que, a priori, parecen las manchas más complicadas de eliminar: las de la base de maquillaje y las de pintalabios.