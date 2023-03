Estos son los motivos por los que cada una de las actrices nominadas a los Oscar 2023 podría llevarse el premio

No sabemos si Andrea Riseborough se llevará el Oscar, pero solo haber conseguido la nominación ya es un mérito por el que estar muy orgullosa, y no porque su actuación no lo merezca (público y crítica coinciden en que es una actuación magistral en la que da vida a una madre alcohólica y precaria en la América profunda), sino porque es una película independiente y de bajo presupuesto de la que nadie había oído hablar hasta que llegó la nominación. De hecho, solo había conseguido recaudar 27.000 dólares en taquilla, algo que no suele pasar con las películas que consiguen llamar la atención de la Academia de Hollywood.