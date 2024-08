10 acciones con los demás que multiplicarán también tu bienestar y felicidad

No hablamos de cosas materiales, hablamos de recordar a esa persona y hacérselo saber cuando menos se lo espera. "A veces bastan unas palabras que no solemos decir, un mensaje que nos cuesta mandar, compartir o enviar o dedicar una foto juntos en aquel lugar", recuerda Sierra. ¿Acaso no es lo más fácil del mundo? No esperes a ese día. TODOS los días son ESE día.