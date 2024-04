7 trucos de Inteligencia Artificial para desengancharnos de TikTok

Otro enfoque útil es organizar tu feed de TikTok para que refleje tus intereses y valores. Utiliza la función de "No me gusta" para indicar los tipos de contenido que no quieres ver y así personalizar tu experiencia en la aplicación. Al hacerlo, puedes evitar caer en el ciclo de consumo infinito de contenido aleatorio y centrarte en aquellos videos que realmente te interesan y te aportan valor.