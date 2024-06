5 hoteles con los que descubrir el encanto que esconden las 'zonas azules' en Europa y América

A una hora en coche de la ‘Zona Azul’ de Loma Linda, en un entorno natural privilegiado, tanto el bienestar de sus huéspedes como la sostenibilidad son las señas de identidad del mítico The Ranch at Laguna Beach. Con el sello de Beyond Green, este resort se esmera en cuidar tanto de sus huéspedes como del entorno, que puede disfrutarse con caminatas, en la cercana playa o jugando al golf en su campo de nueve hoyos. Mención especial merece la gastronomía, especialmente la que sirve Harvest, a base de ingredientes que se cultivan en el propio hotel, con una larga tradición de cultivo, elaboración de cerveza y enología orgánica.