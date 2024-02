Los cinco hoteles más bonitos de España que debes visitar una vez en tu vida

Localizado en lo alto de Camp de Mar, una zona de belleza natural de la isla de Mallorca y rodeado por las montañas de la Sierra Tramuntana, con vistas al mar y a la bahía. A solo 5 minutos a pie del centro de la ciudad, este hotel nos ofrece, no solo disfrutar de lugares de interés natural, sino vivir experiencias gastronómicas únicas, todas ellas con vistas al mar y con un menú especial diseñado por el chef. También la posibilidad de darnos un masaje relajante en The Gem Spa by Germaine de Capuccini.